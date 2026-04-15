Mỹ đang trải qua cuộc khủng hoảng lao động trầm trọng

Các biện pháp siết chặt cả nhập cư bất hợp pháp lẫn hợp pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã làm trầm trọng thêm tình trạng khủng hoảng lao động và kết quả hoàn toàn có thể dự đoán trước.

Tổng thống Donald Trump tranh cử với cam kết bảo vệ biên giới nước Mỹ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, đặc biệt là những người phạm tội sau khi vào nước này.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, gần 3 triệu người đã rời khỏi Mỹ trong năm 2025. Trong đó, khoảng 2,2 triệu người “tự rời đi,” còn khoảng 675.000 người bị cơ quan thực thi pháp luật trục xuất. Phần lớn trong số này không phải là tội phạm nguy hiểm mà là những người di cư vì kinh tế.

Trong khi đó, chính quyền cũng áp dụng hàng loạt biện pháp nhằm hạn chế nhập cư hợp pháp. Hồi tháng 1/2026, Bộ Ngoại giao thông báo tạm dừng cấp thẻ xanh cho công dân từ 75 quốc gia.

Ngoài ra, các quy trình xét duyệt mới khiến số lượng visa du học giảm, và nhân viên phụ trách cũng được chuyển sang việc rà soát lại hồ sơ thay vì xử lý các đơn xin nhập cư mới.

Trong bối cảnh đó, tình trạng thiếu lao động xuất hiện ở khắp nơi: từ các trang trại chăn nuôi bò ở Kansas đến ngành khai thác tôm ở Louisiana. Các nhà hàng và khách sạn báo cáo thiếu hơn 900.000 việc làm.

Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia khảo sát hơn một nửa số nhà hàng phục vụ tại chỗ cho biết, số lượng ứng viên cho các vị trí “hỗ trợ bếp” đã giảm trong năm 2025. Tại Washington, D.C., số lượng nhà hàng đóng cửa trong năm 2025 đạt mức kỷ lục, do chi phí vận hành tăng cao và thiếu lao động.



Khoảng 20% lực lượng lao động tại Mỹ vẫn là người nhập cư. Việc áp dụng mức phí 100.000 USD cho lao động nước ngoài xin visa H-1B đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh số lượng hồ sơ trong năm 2026 - điều hoàn toàn dễ đoán. Tuy nhiên, các công việc mà người nhập cư đảm nhận rất đa dạng.

Bà Dina Powell McCormick, Chủ tịch của Meta, cảnh báo rằng Mỹ sẽ cần “một lực lượng lao động hoàn toàn mới” để hỗ trợ cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo - và không chỉ là các lập trình viên phần mềm. Bà cho biết: “Chỉ trong hai năm tới, sẽ cần 500.000 thợ điện để xây dựng toàn bộ cơ sở hạ tầng cần thiết ngay tại Mỹ.”

Chính quyền cũng đã có một số động thái nhằm giảm bớt tác động của các hạn chế trước đó. Tháng trước, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Lao động gần như đã tăng gấp đôi số lượng visa dành cho lao động không làm nông nghiệp tạm thời so với mức cố định trước đó là 66.000 lao động.

Tuy nhiên, những điều chỉnh tạm thời sẽ không thể giải quyết được sự mất cân đối trong một quốc gia mà tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc đã giảm xuống còn 4,3% vào tháng 3.

Mỹ cần một hệ thống kiểm soát biên giới hiệu quả và cách tốt nhất để giảm nhập cư bất hợp pháp là tạo ra những con đường nhập cư hợp pháp dễ tiếp cận hơn cho những người muốn lấp đầy các vị trí việc làm còn bỏ trống./.

