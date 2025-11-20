Tổng thống Mỹ khẳng định nhu cầu tiếp nhận lao động lành nghề nước ngoài

Ngày 19/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng tiếp nhận một số lao động nước ngoài có kỹ năng để đào tạo lực lượng lao động trong nước tại các nhà máy công nghệ cao, bất chấp quan điểm này đang gây tranh luận trong nội bộ những người ủng hộ phong trào “Make America Great Again” (MAGA).

Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ-Saudi Arabia ở Washington, ông Trump nhấn mạnh rằng việc bổ sung lao động kỹ năng từ nước ngoài là cần thiết trong bối cảnh nhiều dự án công nghệ cao đòi hỏi trình độ sản xuất phức tạp, không thể đáp ứng ngay từ nguồn nhân lực trong nước.

Ông cho rằng lực lượng lao động này sẽ đóng vai trò chuyển giao kỹ thuật, trước khi các vị trí vận hành chính được đảm nhiệm bởi lao động Mỹ.

Những bình luận gần đây của ông Trump đã gây tranh luận trong nội bộ phe bảo thủ, đặc biệt giữa những người phản đối việc mở rộng thị thực H-1B và các chương trình tiếp nhận lao động kỹ năng cao.

Trước đó, một số nhân vật trong phong trào MAGA cho rằng Mỹ có đủ nguồn nhân lực và không cần dựa vào lao động nước ngoài.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cho rằng các dự án sản xuất chip, thiết bị điện tử hay hệ thống vũ khí hiện nay đều đòi hỏi năng lực kỹ thuật cao và kinh nghiệm thực tiễn mà thị trường lao động Mỹ chưa thể đáp ứng ngay.

Ông Trump cũng viện dẫn trường hợp các kỹ sư Hàn Quốc từng bị tạm giữ trong đợt truy quét nhập cư tại cơ sở sản xuất xe điện của Hyundai ở bang Georgia, sau đó được cho phép quay lại làm việc nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Chính quyền Mỹ hiện tiếp tục thảo luận với các doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư nước ngoài về nhu cầu nhân lực và cơ chế đào tạo phù hợp trong giai đoạn triển khai các dự án sản xuất công nghệ cao trong nước./.

Thị trường lao động chững lại đe dọa triển vọng kinh tế Mỹ Số lượng vị trí tuyển dụng, một thước đo về nhu cầu lao động ở Mỹ, giảm xuống 7,57 triệu trong tháng 2/2025, thấp hơn mức 7,76 triệu việc làm được ghi nhận vào tháng 1/2025.