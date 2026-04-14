Xuất khẩu thịt lợn của Brazil đạt mức cao kỷ lục trong tháng 3

Hiệp hội Protein Động vật Brazil cho biết Brazil ghi nhận xuất khẩu thịt lợn đạt mức cao kỷ lục trong tháng 3/2026, với sản lượng ước đạt khoảng 120.000-125.000 tấn, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận theo tháng, phản ánh đà tăng trưởng mạnh của ngành chăn nuôi trong bối cảnh nhu cầu thế giới gia tăng.

Động lực chính đến từ các thị trường châu Á, đặc biệt là Nhật Bản và Philippines, nơi nhu cầu nhập khẩu thịt lợn tăng mạnh do nguồn cung nội địa chưa phục hồi hoàn toàn sau dịch bệnh.

Ngoài ra, các thị trường như Trung Quốc, Chile và Singapore cũng duy trì lượng nhập khẩu ổn định từ Brazil.

Theo số liệu của Hiệp hội Protein Động vật Brazil, trong quý 1/2026, tổng lượng xuất khẩu thịt heo của nước này đạt khoảng 320.000-330.000 tấn, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu xuất khẩu ước tính vượt 700 triệu USD, nhờ giá bán duy trì ở mức cao và nhu cầu ổn định từ các thị trường chủ lực.

Brazil đang tận dụng hiệu quả lợi thế về chi phí sản xuất thấp, nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dồi dào (đậu tương và ngô), cũng như hệ thống kiểm soát dịch bệnh tương đối tốt để mở rộng thị phần toàn cầu. Đồng thời, tỷ giá đồng real yếu hơn so với USD cũng giúp hàng xuất khẩu của Brazil cạnh tranh hơn.

Tuy nhiên, ngành chăn nuôi nước này vẫn đối mặt với một số thách thức như chi phí vận tải tăng, biến động giá thức ăn và các yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe từ thị trường nhập khẩu.

Dù vậy, với xu hướng tiêu thụ thịt heo tiếp tục tăng tại châu Á, Brazil được dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu trong năm 2026, qua đó củng cố vị thế là một trong những nhà cung cấp thịt hàng đầu thế giới./.

