Chủ động tính toán giá xăng dầu phù hợp với thời điểm miễn thuế từ ngày 16/4

Ngày 15/4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã ban hành văn bản số 1088/TTTN-XD thông báo về một số loại thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Tại văn bản, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nêu rõ, theo ngày 12/4, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 19/2026/QH16 về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; Xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết 19/2026/QH16 có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông báo nội dung Nghị quyết 19/2026/QH16 tới các thương nhân để chủ động áp dụng, tính toán, quyết định giá bán các mặt hàng xăng dầu phù hợp với thời điểm Nghị quyết 19/2026/QH16 có hiệu lực thi hành và thực hiện theo văn bản thông báo điều hành giá bán xăng dầu của Bộ Công Thương (0h00 ngày 16/4/2026)./.

