Hà Nội kiểm soát chặt thị trường xăng dầu, nguồn cung ổn định

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, nguồn cung cơ bản ổn định, chưa ghi nhận tình trạng đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất thường.

Triển khai chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Công Thương, lực lượng quản lý thị trường đã đồng loạt ra quân, tăng cường giám sát tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cơ sở kinh doanh khí hóa lỏng trên toàn địa bàn.

Các đội quản lý thị trường chủ động bám sát địa bàn, vừa kiểm tra thực tế hoạt động kinh doanh, vừa nắm bắt diễn biến cung – cầu, giá cả và tâm lý thị trường.

Theo ghi nhận từ ngày 13/4 đến 16h ngày 14/4, toàn bộ các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố vẫn hoạt động bình thường. Nguồn cung được đảm bảo, không xảy ra tình trạng gián đoạn bán hàng.

Các doanh nghiệp và cửa hàng đều thực hiện niêm yết giá công khai, bán đúng giá theo quy định của cơ quan quản lý.

Đáng chú ý, sau kỳ điều hành giá ngày 9/4 của Liên Bộ Công Thương – Tài chính, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã giảm mạnh ở hầu hết các mặt hàng.mạnh đã góp phần đáng kể trong việc giảm áp lực chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời giúp ổn định tâm lý thị trường sau những biến động trước đó.

Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, tại một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày 14/4 cho thấy lượng khách đến mua xăng dầu duy trì ở mức bình thường, không còn tình trạng người dân mang theo can, chai đến mua tích trữ như trước.

Chị Nguyễn Thị Lan, nhân viên một cửa hàng xăng dầu trên đường Nguyễn Xiển cho biết: “Những ngày gần đây, lượng khách đã ổn định trở lại. Trước đó có thời điểm người dân lo ngại giá tăng nên mua tích trữ, nhưng hiện nay tình hình đã bình thường, không còn hiện tượng mua số lượng lớn bất thường.”

Tương tự, anh Trần Văn Hùng, đại diện một cửa hàng xăng dầu tại đường Giải Phóng (Hoàng Mai) cho biết các đơn vị kinh doanh đều được quán triệt nghiêm túc việc đảm bảo nguồn cung và bán hàng đúng giá.

“Chúng tôi luôn duy trì đủ nguồn hàng để phục vụ nhu cầu của người dân. Sau khi giá được điều chỉnh giảm, sức mua có phần ổn định hơn, không còn áp lực như những ngày trước," anh Hùng chia sẻ.

Ở góc độ người tiêu dùng, nhiều ý kiến cho rằng việc giá xăng dầu giảm sâu đã phần nào giúp giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt và đi lại.

Anh Lê Minh Tuấn, một tài xế công nghệ tại Hà Nội cho biết: “Chi phí xăng dầu chiếm phần lớn thu nhập của chúng tôi. Khi giá giảm mạnh như vừa rồi, mỗi ngày tôi tiết kiệm được một khoản đáng kể. Hy vọng giá sẽ tiếp tục ổn định trong thời gian tới.”

Trong khi đó, chị Phạm Thu Hà, chủ một cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại phố Phạm Ngọc Thạch ( Kim Liên) cho biết giá nhiên liệu giảm không chỉ giúp giảm chi phí vận chuyển mà còn tác động tích cực đến giá nguyên liệu đầu vào.

“Giá xăng dầu giảm kéo theo chi phí vận chuyển hàng hóa giảm, chúng tôi cũng đỡ áp lực hơn trong việc giữ giá bán cho khách hàng,” chị Hà nói.

Đối với mặt hàng khí hóa lỏng (LPG), lực lượng quản lý thị trường cho biết chưa phát hiện hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

Các cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn duy trì hoạt động bình thường, nguồn cung được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Giá gas trong ngày 14/4 nhìn chung ổn định, không có biến động lớn. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, mặt hàng này vẫn chịu tác động từ diễn biến giá năng lượng thế giới, dẫn đến xu hướng tăng nhẹ trong thời gian ngắn tại một số doanh nghiệp ngoài hệ thống phân phối lớn.

Một chủ đại lý gas tại phố Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân) cho biết: “Giá nhập gas gần đây có xu hướng tăng nhẹ do ảnh hưởng từ thị trường quốc tế. Tuy nhiên, mức tăng chưa lớn nên chúng tôi vẫn cố gắng giữ giá bán ổn định để không ảnh hưởng nhiều đến người tiêu dùng.”

Ở phía người dân, bà Nguyễn Thị Hồng, cư dân phường Hai Bà Trưng cho rằng giá gas tăng nhẹ nhưng vẫn trong mức chấp nhận được.

“Gia đình tôi sử dụng gas hàng ngày nên rất quan tâm đến giá. Dù có tăng nhưng chưa đáng kể, vẫn có thể cân đối chi tiêu,” bà Hồng chia sẻ.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, trong ngày 14/4, qua công tác kiểm tra, giám sát, lực lượng chức năng không phát hiện hành vi vi phạm, do đó không phát sinh vụ việc xử lý.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu và LPG đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân thực hiện đúng quy định về kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng, đặc biệt là việc niêm yết giá, bán hàng theo giá công bố và đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, người dân cũng được khuyến cáo không nên hoang mang trước các thông tin chưa được kiểm chứng, không mua xăng dầu tích trữ bằng can, chai hoặc các vật dụng không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Thực tế cho thấy, nhờ công tác tuyên truyền kịp thời, hiện tượng người dân mua xăng dầu tích trữ đã giảm đáng kể so với những ngày trước, góp phần ổn định thị trường và đảm bảo an toàn xã hội.

Dù thị trường hiện tại tương đối ổn định, cơ quan quản lý nhận định giá xăng dầu trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường do phụ thuộc vào diễn biến giá dầu thế giới.

Áp lực tăng giá trong các kỳ điều hành tiếp theo là hoàn toàn có thể xảy ra nếu thị trường quốc tế biến động mạnh.

Trong bối cảnh đó, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và LPG, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Đồng thời, các đơn vị kinh doanh cũng được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ nguồn hàng, đảm bảo cung ứng đầy đủ cho thị trường trong mọi tình huống, góp phần giữ ổn định thị trường và phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

Nhìn chung, trong ngày 14/4, thị trường xăng dầu và khí hóa lỏng trên địa bàn Hà Nội duy trì trạng thái ổn định, nguồn cung đảm bảo, giá cả minh bạch, không xảy ra hiện tượng bất thường.

Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, cũng như sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện các khuyến cáo của cơ quan chức năng./.

