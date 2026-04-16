Giá dầu tăng nhẹ khi rủi ro nguồn cung cân bằng với kỳ vọng hòa bình

Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên 15/4, khi những lo ngại kéo dài về sự gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz đối trọng với kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang theo dõi sát sao quyết định thắt chặt trừng phạt năng lượng từ phía Mỹ, cũng như rủi ro lạm phát gia tăng do chi phí năng lượng.

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng nhẹ 14 xu (tương đương 0,1%) lên 94,93 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) nhích thêm 1 xu và chốt phiên ở mức 91,29 USD/thùng.

Hiện tại, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức rất thấp so với trước xung đột, mặc dù các dữ liệu theo dõi gần đây cho thấy một sự gia tăng nhẹ.

Eo biển Hormuz là một tuyến hàng hải vô cùng thiết yếu của thị trường năng lượng thế giới, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu - Các chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Gelber & Associates nhận định thị trường không còn định giá theo kịch bản gián đoạn nguồn cung hoàn toàn. Tuy nhiên, giá các loại dầu tiêu chuẩn vẫn duy trì những chi phí bù đắp liên quan đến rủi ro do dòng chảy thương mại phục hồi không đồng đều.

Về mặt chính sách, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết phía Mỹ sẽ không gia hạn các biện pháp miễn trừ, vốn cho phép mua một số lượng dầu nhất định của Iran và Nga mà không chịu trừng phạt. Động thái này đe dọa thắt chặt thêm nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee cảnh báo giá dầu cao có thể làm tăng kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng. Ông lưu ý rằng cơ quan này đang đối mặt với nguy cơ kép từ cuộc xung đột ở Trung Đông và các chính sách thuế quan mới của phía Mỹ.

Những thách thức này diễn ra trong bối cảnh Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo hàng loạt quốc gia sẽ phải tìm kiếm các chương trình cho vay mới để đối phó với cú sốc giá năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Hỗ trợ thêm cho giá "vàng đen" là dữ liệu về lượng dự trữ dầu sụt giảm tại Mỹ. Báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã giảm bất ngờ 900.000 thùng trong tuần trước, trái ngược hoàn toàn với mức dự báo tăng 150.000 thùng của thị trường./.

