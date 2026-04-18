Nigeria: Các tay súng tấn công xe khách, nhiều sinh viên bị bắt cóc

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 17/4, giới chức bang Benue, miền Trung Nigeria cho biết các tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công một xe chở khách, bắt cóc một số sinh viên đang trên đường tham dự kỳ thi đại học.

Thống đốc bang Benue, ông Hyacinth Alia cho biết vụ việc xảy ra ngày 16/4 trên tuyến đường cao tốc Otukpo–Makurdi. Số lượng người bị bắt cóc chưa được xác định chính thức, song truyền thông địa phương cho biết có khoảng 14 hành khách trên xe.

Thống đốc Alia nhấn mạnh việc tấn công dân thường vô tội, đặc biệt là sinh viên đang trên đường đi thi, là hành vi không thể chấp nhận, đi ngược lại các chuẩn mực nhân đạo và trật tự xã hội.

Chính quyền bang Benue cho biết lực lượng chức năng đang triển khai các chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn nhằm đảm bảo giải cứu an toàn các nạn nhân.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận đã tiến hành vụ tấn công. Tuy nhiên, bang Benue từ lâu được xem là điểm nóng về bạo lực vũ trang, nơi các nhóm tội phạm thường xuyên tấn công người dân tại các khu vực hẻo lánh hoặc trên các tuyến giao thông, nhằm mục đích bắt cóc đòi tiền chuộc.

Tình trạng bắt cóc học sinh, sinh viên đã trở thành một trong những biểu hiện rõ nét của tình hình an ninh bất ổn tại Nigeria – quốc gia đông dân nhất châu Phi.

Theo các chuyên gia, các nhóm vũ trang thường coi trường học và sinh viên là “mục tiêu chiến lược” nhằm gây chú ý và gia tăng áp lực đối với chính quyền./.

