Xung đột có thể đẩy hàng triệu người vào cảnh phải di dời trong năm 2027

Ngày 16/4, Hội đồng Người tị nạn Đan Mạch (DRC) cảnh báo chiến tranh, xung đột, bạo lực có thể khiến 4,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa vào cuối năm 2027, chưa bao gồm những người bị ảnh hưởng do xung đột ở khu vực Trung Đông.



Theo hội đồng trên, con số này chưa tính đến những người rời bỏ nhà cửa do tình hình hiện tại ở Trung Đông vì dự báo của DRC được thực hiện dựa trên dữ liệu có sẵn vào cuối năm 2025.



Báo cáo của DRC lưu ý rằng các cuộc di dời gần đây ngày càng lan rộng ra nhiều quốc gia hơn là chỉ xảy ra trong một vài cuộc khủng hoảng lớn như trước đây.

Việc cắt giảm viện trợ quốc tế cũng đã tác động trực tiếp đến tình trạng người dân di dời.



Cũng theo DRC, nguồn tài trợ cho 5 nước có số lượng người di dời được ước tính cao nhất vào năm 2025 đã giảm trung bình 23% trong năm 2024. trong khi tài trợ cho 5 nước có số lượng người di dời giảm nhiều nhất đã tăng trung bình 15%.



Tổng thư ký của DRC, bà Charlotte Slente nêu rõ: "Cộng đồng quốc tế đang đối mặt với thất bại thảm hại trong việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới”./.

