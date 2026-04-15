Tây Ban Nha triệt phá đường dây buôn người xuyên Địa Trung Hải

Lực lượng chức năng Tây Ban Nha, phối hợp với Pháp và sự hỗ trợ của Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol), vừa triệt phá thành công một đường dây buôn người quy mô lớn hoạt động tại khu vực Tây Địa Trung Hải, bắt giữ 24 đối tượng liên quan.



Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn thông tin từ Europol cho biết chiến dịch được triển khai trong hai ngày 22 và 23/3, trong khuôn khổ cơ chế hợp tác mới do Europol điều phối, tập trung triệt phá các mạng lưới đưa người di cư trái phép qua Địa Trung Hải.



Theo kết quả điều tra, mạng lưới tội phạm này không chỉ tổ chức vận chuyển người di cư trái phép, mà còn cung cấp phương tiện, thiết bị và dịch vụ hậu cần cho các nhóm tội phạm khác.

Ngoài ra, các đối tượng còn liên quan đến nhiều hoạt động phi pháp như buôn lậu ma túy, vận chuyển vũ khí và rửa tiền, nhằm tối đa hóa lợi nhuận.



Các nghi phạm mang quốc tịch Tây Ban Nha, Morocco và Algeria, trong đó nhiều đối tượng xây dựng “căn cứ” hoạt động tại thành phố Almería, miền Nam Tây Ban Nha.

Từ đây, chúng thiết lập mạng lưới liên kết với các nhóm tội phạm tại Pháp, đặc biệt ở khu vực miền Nam nước này, cũng như tại một số điểm trung chuyển gần biên giới.

Lộ trình chính của đường dây là sử dụng xuồng cao tốc và tàu giải trí để đưa người di cư từ Bắc Phi vượt biển vào các khu vực ven biển Tây Ban Nha như Almería, Murcia và quần đảo Balearic.

Sau khi cập bến, người di cư tiếp tục được vận chuyển bằng đường bộ sang Pháp và các nước Tây Âu khác.



Khám xét 14 địa điểm tại Tây Ban Nha, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều phương tiện và tang vật phục vụ hoạt động phạm pháp, bao gồm xuồng cao tốc, tàu giải trí, xe ô tô hạng sang, xe tải, thiết bị định vị, điện thoại vệ tinh cùng một lượng lớn tiền mặt.

Đáng chú ý, các đối tượng còn sử dụng các rơ-moóc cải tạo thành xưởng sửa chữa lưu động để bảo trì tàu thuyền ngay tại chỗ, giúp duy trì hoạt động liên tục trên biển.



Cơ quan điều tra cho biết tổ chức này hoạt động theo mô hình phân cấp rõ ràng, với các nhóm phụ trách từng khâu, từ cung cấp động cơ công suất lớn, tổ chức vận chuyển đến cảnh giới nhằm né tránh lực lượng chức năng.

Thủ đoạn sử dụng xưởng sửa chữa di động được xem là phương thức mới, giúp các đối tượng rút ngắn thời gian gián đoạn và gia tăng tần suất hoạt động.

Ngoài việc trực tiếp tổ chức đưa người di cư, mạng lưới này còn cung cấp thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức tội phạm khác, làm gia tăng mức độ nguy hiểm đối với an ninh khu vực.



Trong bối cảnh buôn lậu người di cư tiếp tục là một trong những thách thức an ninh nghiêm trọng đối với Liên minh châu Âu, các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh hợp tác ở cấp khu vực.

Việc thành lập Trung tâm châu Âu chống buôn lậu người di cư thuộc Europol từ tháng 3 vừa qua được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả chia sẻ thông tin, điều tra tài chính và phối hợp xử lý các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Kết quả của chiến dịch lần này được đánh giá là bước tiến quan trọng trong nỗ lực chung nhằm ngăn chặn các hoạt động buôn người, góp phần bảo đảm an ninh và trật tự tại khu vực Địa Trung Hải cũng như toàn châu Âu./.

Ethiopia triệt phá đường dây buôn người với hơn 3.000 nạn nhân Cảnh sát cho biết mạng lưới buôn người vận hành 5 nhà kho tại Libya để giam giữ các nạn nhân, đồng thời ép gia đình họ phải nộp các khoản tiền chuộc lớn.