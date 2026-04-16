Thêm người thiệt mạng trong các vụ tấn công của Mỹ ở Đông Thái Bình Dương

Ngày 15/4, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết quân đội nước này đã không kích một tàu nghi chở ma túy tại khu vực Đông Thái Bình Dương, làm 3 người bị thiệt mạng. Đây là vụ tấn công thứ 5 như vậy chỉ trong vài ngày qua.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, cơ quan này nêu rõ lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp Southern Spear, hoạt động dưới sự chỉ huy của Tư lệnh, Đại tướng Francis L. Donovan, đã thực hiện đòn tấn công hỏa lực trực tiếp mang tính sát thương nhằm vào một con tàu nghi do tổ chức khủng bố vận hành.

Thông báo nhấn mạnh thông tin tình báo của Mỹ xác nhận con tàu nói trên di chuyển dọc theo các tuyến buôn lậu ma túy tại khu vực Đông Thái Bình Dương và trong quá trình tham gia các hoạt động vận chuyển trái phép.

Ba đối tượng nam, được xác định là phần tử khủng bố-buôn lậu ma túy, đã bị tiêu diệt và không có binh sĩ Mỹ nào bị thương trong chiến dịch này.

Trước đó, quân đội Mỹ đã tiến hành các động thái tương tự vào ngày 13/4 và 14/4, làm thiệt mạng 6 người khác.

Kể từ đầu tháng 9/2025 đến nay, quân đội Mỹ đã tiến hành khoảng 50 cuộc không kích nhắm vào các tàu thuyền nghi vận chuyển ma túy, với ít nhất 177 người thiệt mạng./.

