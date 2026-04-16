Thêm người thiệt mạng trong các vụ tấn công của Mỹ ở Đông Thái Bình Dương

Kể từ đầu tháng 9/2025 đến nay, quân đội Mỹ đã tiến hành khoảng 50 cuộc không kích nhắm vào các tàu thuyền nghi vận chuyển ma túy tại khu vực Đông Thái Bình Dương, với ít nhất 177 người thiệt mạng.

Thùy Liên
Quân đội Mỹ tấn công một tàu bị cáo buộc chở ma túy ở vùng Caribe. (Nguồn: Tài khoản Truth Social của Tổng thống Donald Trump)
Ngày 15/4, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết quân đội nước này đã không kích một tàu nghi chở ma túy tại khu vực Đông Thái Bình Dương, làm 3 người bị thiệt mạng. Đây là vụ tấn công thứ 5 như vậy chỉ trong vài ngày qua.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, cơ quan này nêu rõ lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp Southern Spear, hoạt động dưới sự chỉ huy của Tư lệnh, Đại tướng Francis L. Donovan, đã thực hiện đòn tấn công hỏa lực trực tiếp mang tính sát thương nhằm vào một con tàu nghi do tổ chức khủng bố vận hành.

Thông báo nhấn mạnh thông tin tình báo của Mỹ xác nhận con tàu nói trên di chuyển dọc theo các tuyến buôn lậu ma túy tại khu vực Đông Thái Bình Dương và trong quá trình tham gia các hoạt động vận chuyển trái phép.

Ba đối tượng nam, được xác định là phần tử khủng bố-buôn lậu ma túy, đã bị tiêu diệt và không có binh sĩ Mỹ nào bị thương trong chiến dịch này.

Trước đó, quân đội Mỹ đã tiến hành các động thái tương tự vào ngày 13/4 và 14/4, làm thiệt mạng 6 người khác.

(TTXVN/Vietnam+)
Tin liên quan

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Mỹ nới lỏng trừng phạt Ngân hàng Trung ương Venezuela

Mỹ đã cấp phép cho Ngân hàng Trung ương Venezuela và một số tổ chức tài chính khác tiến hành các giao dịch tài chính vốn bị hạn chế trước đây, bao gồm chuyển tiền, dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ và Indonesia công bố quan hệ đối tác quốc phòng

Quan hệ đối tác này sẽ đóng vai trò là khuôn khổ nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương giữa Mỹ và Indonesia, qua đó duy trì hòa bình và ổn định trên toàn khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.