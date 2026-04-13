Mỹ đánh chìm tàu bị nghi chở ma túy, 5 người thiệt mạng

Quân đội Mỹ ngày 12/4 thông báo đã đánh chìm 2 tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở Đông Thái Bình Dương, làm tổng cộng 5 người thiệt mạng và chỉ còn 1 người sống sót. Quân đội không cung cấp bằng chứng xác nhận con tàu đang chở ma túy.



Trong một bài đăng trên X, Bộ Chỉ huy miền Nam của Mỹ cho hay đã thông báo cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển kích hoạt hệ thống tìm kiếm và cứu hộ người sống sót.

Lực lượng trên xác nhận đang thực hiện và sẽ cung cấp thông tin cập nhật nếu có.



Vụ việc hôm 11/4 nâng con số thương vong trong các cuộc tấn công của quân đội Mỹ nhắm vào tàu bị nghi chở ma túy lên ít nhất 168 người kể từ đầu tháng 9/2025.



Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay Washington đang trong “cuộc xung đột vũ trang” với các băng đảng ở khu vực Mỹ Latinh, đồng thời biện minh cho các cuộc tấn công là bước leo thang cần thiết để ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ, cũng như các trường hợp tử vong do sử dụng chất cấm quá liều. Tuy nhiên, chính quyền Washington hầu như không đưa ra bằng chứng nào để củng cố cho tuyên bố tiêu diệt “những kẻ khủng bố ma túy”./.

