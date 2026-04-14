Canada: Đảng Tự do của Thủ tướng Mark Carney giành đa số tuyệt đối tại Quốc hội

Theo truyền thông Canada, đảng Tự do của Thủ tướng Mark Carney đã giành đa số tuyệt đối với tổng 173 ghế tại Quốc hội, sau khi chiến thắng trong hai cuộc bầu cử bổ sung ngày 14/4.

Theo thông báo của Cơ quan Bầu cử Canada, cử tri đã đi bỏ phiếu cho 3 ghế còn khuyết trong tổng số 343 khu vực bầu cử của Quốc hội.

Ba khu vực bỏ phiếu gồm Scarborough Southwest và University-Rosedale thuộc thành phố Toronto (tỉnh bang Ontario), cùng Terrebonne (tỉnh bang Quebec).

Theo CTV News, ứng viên Danielle Martin giành chiến thắng tại khu vực University-Rosedale, ngay sau đó chính trị gia Doly Begum cũng thắng cử tại Scarborough Southwest sau khi rời đảng Dân chủ Mới để tranh cử cho đảng Tự do. Qua đó, đảng Tự do vượt ngưỡng quá bán và nắm quyền kiểm soát Quốc hội.

Sau kết quả bầu cử bổ sung lần này, đảng Tự do có thể tiếp tục cầm quyền đến năm 2029.

Trước đó, việc 5 nghị sỹ của các đảng đối lập, trong đó có 4 người thuộc đảng Bảo thủ, chuyển sang ủng hộ chính phủ đã đưa đảng Tự do tiến sát ngưỡng đa số. Trước khi có kết quả mới, đảng này nắm 171 ghế tại Hạ viện.

Ông Carney, cựu Thống đốc Ngân hàng Anh và Ngân hàng trung ương Canada, đã điều chỉnh đường lối của đảng Tự do theo hướng trung hữu kể từ khi thay thế cựu Thủ tướng Justin Trudeau vào năm 2025.

Giáo sư khoa học chính trị Daniel Béland tại Đại học McGill trước đó nhận định đảng Tự do gần như chắc chắn giành được 2 ghế tại Toronto và có khả năng thắng thêm tại Terrebonne.

Theo ông Béland, quan hệ Canada-Mỹ xấu đi dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump đã khiến nhiều cử tri, kể cả những người không ủng hộ đảng Tự do, có xu hướng ủng hộ Thủ tướng hơn.

Trong bối cảnh thế giới chứng kiến nhiều diễn biến phức tạp, một cuộc khảo sát do Nanos Research thực hiện cho báo The Globe and Mail cho thấy khoảng 57% số người Canada ủng hộ hoặc phần nào ủng hộ việc nước này trở thành thành viên chính thức của Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, khoảng 32% người được hỏi bày tỏ phản đối hoặc phần nào phản đối đề xuất này.

Giới phân tích cho rằng kết quả khảo sát phản ánh xu hướng người dân Canada đang xem xét lại vị thế của nước này trên trường quốc tế, trong bối cảnh quan hệ với Mỹ xuất hiện nhiều bất ổn./.

