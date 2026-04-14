Hội nghị IMF-WB 2026: Thước đo đoàn kết và trách nhiệm toàn cầu

Hội nghị mùa Xuân năm 2026 của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra tại Washington D.C (Mỹ) trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều “cơn gió nghịch.”

Mặc dù lạm phát đã giảm ở một số nền kinh tế, nhưng những rủi ro vẫn tiềm ẩn; nợ công tiếp tục ở mức cao, xung đột địa chính trị và cạnh tranh giữa các nước lớn gia tăng, làm gia tăng bất ổn và khó khăn.

Bởi vậy, Hội nghị IMF-WB năm nay không chỉ là một cuộc họp thường niên giữa các định chế tài chính hàng đầu, mà còn là cơ hội để kiểm tra năng lực thích ứng của hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu, đồng thời là dịp để các quốc gia tìm kiếm sự đồng thuận, cùng hướng tới tăng trưởng bền vững và thực chất.

Kéo dài từ ngày 13-18/4, hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp.

Đây là diễn đàn quan trọng, nơi các nền kinh tế thành viên cùng trao đổi về các vấn đề cốt lõi của nền kinh tế toàn cầu như triển vọng tăng trưởng, ổn định tài chính, nợ công, xóa đói giảm nghèo, tài trợ cho phát triển và ứng phó với các cú sốc từ bên ngoài.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chương trình nghị sự năm nay đề cập đến một loạt thách thức đan xen, ảnh hưởng trực tiếp đến từng khu vực và nền kinh tế.

Toàn cầu vẫn đang trong quá trình phục hồi sau nhiều biến động từ đại dịch COVID-19, lạm phát cao, đứt gãy chuỗi cung ứng, và tác động từ các cuộc xung đột.

Trong khi tăng trưởng ở các nền kinh tế phát triển có dấu hiệu chậm lại, các quốc gia đang phát triển và các nền kinh tế nghèo lại đối mặt với khó khăn về tài khóa, cán cân thanh toán, chi phí sản xuất tăng cao và sự suy giảm giá trị đồng tiền.

Nhiều quốc gia phải chật vật đối phó với các khó khăn kinh tế trong khi nguồn lực phát triển bị hạn chế. Bức tranh kinh tế toàn cầu còn nhiều “khoảng tối” và chưa thể đạt được sự tăng trưởng bền vững như kỳ vọng.

Hội nghị mùa Xuân IMF-WB vì thế trở thành cơ hội để các định chế tài chính hàng đầu thế giới tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề cấp bách của nền kinh tế toàn cầu.

Một trong những chủ đề trọng tâm là triển vọng tăng trưởng toàn cầu. Các phiên thảo luận tập trung vào việc đánh giá xu thế phục hồi kinh tế, xác định các “điểm nghẽn” ngăn cản tăng trưởng và đề xuất giải pháp duy trì ổn định vĩ mô trong bối cảnh rủi ro bên ngoài gia tăng.

IMF và WB đều nhấn mạnh rằng kinh tế toàn cầu đang ở một giai đoạn cần sự phối hợp nỗ lực hơn bao giờ hết. Tăng trưởng yếu không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập và việc làm mà còn làm giảm khả năng chống chịu và đe dọa sự ổn định của các nền kinh tế trước các cú sốc tiếp theo.

Ổn định tài chính cũng là vấn đề được đặc biệt chú trọng tại hội nghị. Trước các biến động khó lường từ thị trường tiền tệ, lãi suất và dòng vốn, bảo đảm an toàn cho hệ thống tài chính trở thành ưu tiên hàng đầu.

Nhiều quốc gia đang đối mặt với áp lực từ tỷ giá, dự trữ ngoại hối sụt giảm, và thị trường trái phiếu chịu sức ép nặng nề. Trong bối cảnh đó, vai trò giám sát của IMF càng trở nên quan trọng.

Các cuộc trao đổi tại hội nghị không chỉ nhằm đánh giá nguy cơ mất ổn định tài chính mà còn tìm kiếm các cơ chế phối hợp chính sách, tăng cường minh bạch và hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết.

Chuyên gia dự báo rằng đây có thể là một trong những vấn đề “nóng” tại hội nghị, khi nhiều nền kinh tế đang dành phần lớn nguồn lực cho việc trả nợ thay vì đầu tư phát triển.

Phát triển bao trùm và xóa đói giảm nghèo cũng là một vấn đề quan trọng được đưa ra tại hội nghị. Kinh tế thế giới chưa thể phục hồi hoàn toàn nếu thành quả tăng trưởng chỉ tập trung vào một nhóm quốc gia hoặc doanh nghiệp.

Vì vậy, các phiên thảo luận năm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, tạo công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao khả năng chống chịu cho các cộng đồng yếu thế.

Với chương trình nghị sự phong phú, hội nghị mùa Xuân 2026 của IMF-WB đã góp phần duy trì không gian đối thoại cấp cao cần thiết giữa các quốc gia trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều chia rẽ và khác biệt lợi ích.

Việc các đại diện cấp cao thảo luận sâu về triển vọng kinh tế toàn cầu, ổn định tài chính, nợ công và các ưu tiên cải cách cho thấy cộng đồng quốc tế đã nhận thức rõ những nguy cơ lớn đang tác động đến tăng trưởng toàn cầu.

Trong bối cảnh bất ổn hiện nay, việc tìm ra một sự đồng thuận tối thiểu về các ưu tiên chung cũng đã là một thành công đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận thẳng thắn rằng hiệu quả thực chất của hội nghị sẽ chỉ có ý nghĩa khi các cam kết chính trị được cụ thể hóa thành hành động thực tế.

Đặc biệt, các quốc gia, nhất là các nước đang phát triển, mong muốn những cam kết về phát triển bao trùm sẽ chuyển hóa thành thay đổi thực tế, mang lại lợi ích lâu dài cho nền kinh tế toàn cầu.

Đây là thước đo quan trọng đối với uy tín và vai trò của IMF và WB trong hệ thống kinh tế quốc tế hiện nay.

Vì vậy, Hội nghị mùa Xuân IMF-WB 2026 không chỉ là phép thử đối với khả năng điều hành kinh tế vĩ mô toàn cầu mà còn là thước đo tinh thần đoàn kết và trách nhiệm quốc tế.

Trong một thế giới đầy bất ổn như hiện nay, điều cần thiết nhất không phải là lời hứa, mà là hành động thiết thực, hiệu quả và đồng bộ để biến sự đồng thuận thành kết quả thực tế.

Đây cũng chính là kỳ vọng lớn nhất mà cộng đồng quốc tế dành cho IMF và WB./.

