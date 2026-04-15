Nhật Bản đề xuất sáng kiến các nước AZEC được vay lãi suất thấp để mua dầu thô

Thái Lan ủng hộ khuôn khổ AZEC 2.0 do Nhật Bản đề xuất và các biện pháp tài chính năng lượng lãi suất thấp mới, khi các nhà lãnh đạo khu vực đang tăng cường nỗ lực nhằm củng cố an ninh năng lượng trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động và căng thẳng ở Trung Đông.

Quan điểm này được Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định tại Hội nghị cấp cao trực tuyến Cộng đồng Không phát thải châu Á (AZEC) Plus tổ chức ngày 15/4 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, người chủ trì cuộc họp.

Tại hội nghị, Nhật Bản đã công bố một sáng kiến mới nhằm hỗ trợ các nước thành viên AZEC thông qua các khoản vay lãi suất thấp để mua dầu thô, nhiên liệu tinh chế và hàng hóa thiết yếu, cùng với các biện pháp hỗ trợ tài chính rộng hơn. Tokyo cũng đề xuất thúc đẩy hợp tác theo khuôn khổ AZEC 2.0 được nâng cấp nhằm tăng cường khả năng phục hồi năng lượng dài hạn trên khắp các nền kinh tế thành viên.

AZEC, được Nhật Bản khởi xướng năm 2022, quy tụ các quốc gia châu Á để giải quyết những thách thức chung về an ninh năng lượng.

Đại biểu tham dự hội nghị cấp cao năm nay gồm có các nhà lãnh đạo từ Philippines, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Timor Leste, Bangladesh và Thái Lan, cùng các đại diện cấp bộ trưởng từ Hàn Quốc, Australia, Brunei, Ấn Độ và Sri Lanka, cũng như các tổ chức quốc tế như Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Theo người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek, Thủ tướng Anutin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác khu vực trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều biến động. Những diễn biến gần đây như cuộc xung đột tại Trung Đông và lo ngại về khả năng gián đoạn các tuyến đường vận chuyển quan trọng như eo biển Hormuz đã làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung và vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh hàng hải đối với chuỗi cung ứng năng lượng và thực phẩm, Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh sự cần thiết phải ổn định thị trường năng lượng và giảm thiểu tác động đến người dân thông qua các cơ chế phối hợp. Ông cho biết Thái Lan đã và đang quản lý chặt chẽ nguồn cung nhiên liệu trong nước để ngăn chặn sự tăng mạnh giá năng lượng, đồng thời đưa ra các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu. Chính phủ đang ưu tiên đảm bảo đủ nguồn cung năng lượng với giá cả hợp lý trong khi giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt.

Nhìn về phía trước, Thủ tướng Anutin cho biết cuộc khủng hoảng hiện nay mang đến cơ hội để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng. Thái Lan đang tiếp tục thúc đẩy năng lượng sạch, bao gồm tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học, nâng công suất điện Mặt Trời và củng cố chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo khu vực, phù hợp với mục tiêu đạt được mức phát thải ròng carbon bằng 0.

Thái Lan cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản và các thành viên ASEAN khác để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay và xây dựng an ninh năng lượng bền vững cho tương lai./.

