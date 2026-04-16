Nam Ninh tăng cường hợp tác toàn diện với các địa phương của Việt Nam

Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm phát triển năng động của miền Nam Trung Quốc và là đầu mối quan trọng thúc đẩy hợp tác với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó Việt Nam là đối tác trọng điểm.

Những năm gần đây, Nam Ninh đạt nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, với các ngành dịch vụ chất lượng cao và công nghiệp công nghệ tiên tiến đóng vai trò chủ lực.

Thành phố đồng thời đẩy mạnh chiến lược phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, trong đó nổi bật là việc xây dựng Trung tâm Hợp tác đổi mới sáng tạo trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc-ASEAN.

Trung tâm này được định hướng trở thành nền tảng hợp tác khu vực trong các lĩnh vực như nghiên cứu, phát triển (R&D), ứng dụng AI, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Thông qua trung tâm, Nam Ninh thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học của Trung Quốc với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tính liên kết khu vực.

Trung tâm hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc-ASEAN tích hợp sâu sắc công nghệ tương lai với đặc trưng văn hóa ASEAN. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVn)

Song song với phát triển công nghệ, Nam Ninh tiếp tục phát huy vai trò cửa ngõ kết nối Trung Quốc-ASEAN thông qua các cơ chế hợp tác đa phương, diễn đàn quốc tế và các hội chợ thương mại quy mô lớn. Trong đó, hợp tác với Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Hiện Nam Ninh duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác chặt chẽ với nhiều địa phương của Việt Nam như Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang. Việt Nam cũng là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của thành phố, với kim ngạch thương mại chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giao thương giữa Nam Ninh và ASEAN. Hợp tác song phương không ngừng mở rộng sang các lĩnh vực như đầu tư, logistics, nông nghiệp, công nghệ cao và du lịch.

Đáng chú ý, Nam Ninh còn là địa bàn lưu giữ nhiều “địa chỉ đỏ” gắn với lịch sử cách mạng Việt Nam, góp phần làm sâu sắc nền tảng hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Tiêu biểu là Trường Dục Tài Nam Ninh, nơi từng đào tạo nhiều thế hệ học sinh Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các di tích, cơ sở từng gắn bó với hoạt động của lãnh tụ Hồ Chí Minh tại Nam Ninh cũng được bảo tồn và trở thành điểm đến giáo dục truyền thống, thu hút đông đảo đoàn đại biểu, học sinh, sinh viên Việt Nam sang tham quan, tìm hiểu.

Những địa chỉ này không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị Việt-Trung qua các thời kỳ.

Các hoạt động giao lưu nhân dân, trao đổi đoàn, hợp tác giáo dục, đào tạo giữa Nam Ninh và các địa phương Việt Nam được duy trì thường xuyên, góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc về triển vọng hợp tác giữa hai bên, bà Lê Xảo Bình, Giáo sư chuyên ngành tiếng Việt tại Đại học Dân tộc Quảng Tây, cho biết bà “tràn đầy niềm tin và kỳ vọng” vào tương lai quan hệ Việt Nam-Trung Quốc cũng như hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam.

Theo Giáo sư Lê Xảo Bình, trước hết hai bên cần tiếp tục củng cố vai trò dẫn dắt của lãnh đạo cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, duy trì nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, qua đó thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc ngày càng thực chất.

Bên cạnh đó, chuyên gia này nhấn mạnh cần phát huy lợi thế địa lý, đẩy mạnh hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, logistics, công nghiệp xuyên biên giới, nông nghiệp hiện đại và du lịch; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi từ “kinh tế cửa khẩu” sang “kinh tế ngành và chuỗi giá trị,” nâng cao chất lượng hợp tác.

Trong các lĩnh vực mới nổi, Giáo sư Lê Xảo Bình cho rằng tiềm năng hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam còn rất lớn, đặc biệt trong y tế xuyên biên giới, hợp tác thủy văn, khí tượng, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ. Trong đó, hợp tác giáo dục và đào tạo nhân lực được đánh giá có ý nghĩa chiến lược, bao gồm tăng cường đào tạo ngôn ngữ, mở rộng chương trình liên kết đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu chung và phát triển giáo dục nghề nghiệp.

Đáng chú ý, lĩnh vực AI và kinh tế số được xác định là hướng hợp tác đột phá. Theo đó, hai bên có thể thúc đẩy hợp tác về AI ngôn ngữ, dịch máy, giáo dục số, đào tạo nhân lực công nghệ cao, cũng như phát triển các mô hình đô thị thông minh, logistics số và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Liên quan thương mại số, chuyên gia nhận định mô hình “video ngắn/livestream kết hợp thương mại điện tử” đang mở ra triển vọng lớn. Việc tận dụng các nền tảng số, kết hợp với hệ thống logistics ngày càng hoàn thiện tại khu vực biên giới, sẽ giúp thúc đẩy lưu thông hàng hóa hai chiều giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời giảm rào cản ngôn ngữ thông qua ứng dụng công nghệ AI.

Ngoài ra, Giáo sư Lê Xảo Bình cũng bày tỏ kỳ vọng giao lưu thanh niên sẽ ngày càng chặt chẽ, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống hữu nghị Việt-Trung qua các thế hệ.

Với lợi thế vị trí địa lý gần gũi, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và định hướng phát triển gắn với đổi mới sáng tạo, Nam Ninh được đánh giá sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong thúc đẩy hợp tác Trung Quốc-ASEAN, đồng thời là cầu nối quan trọng góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới./.

