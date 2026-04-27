Quảng bá văn hóa Tân Cương tại Hà Nội, tăng cường hợp tác Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 27/4, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội và Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ-Tân Cương tổ chức chương trình giới thiệu tài nguyên văn hóa, du lịch Tân Cương nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nối doanh nghiệp và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chương trình gồm các nội dung: Trình diễn nghệ thuật đặc sắc Tân Cương, trưng bày ảnh về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc dân tộc của Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ-Tân Cương; chiếu phim về các tuyến du lịch bốn mùa, sản phẩm văn hóa-du lịch đặc thù.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hình Cửu Cường, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, khẳng định chương trình góp phần triển khai Tuyên bố chung cấp cao, mở ra cánh cửa để nhân dân Việt Nam hiểu thêm về Trung Quốc nói chung và Tân Cương nói riêng.

Chiếu phim giới thiệu văn hóa-du lịch Tân Cương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Hình Cửu Cường mong muốn sự kiện lần này là dịp để hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và du lịch, củng cố vững chắc hơn nữa nền tảng hữu nghị Việt-Trung trong nhân dân.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong tiến trình Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác chiến lược, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai và làm sâu sắc hơn hợp tác khu vực, nơi đây sở hữu không gian hợp tác vô cùng rộng mở.

Đại diện đơn vị tổ chức, ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội bày tỏ mong muốn phát huy vai trò cầu nối, gắn bó tình hữu nghị và bồi đắp nền tảng hợp tác hai nước ngày càng vững bền.

Ông Trương Đức Sơn kỳ vọng các đối tác sẽ lấy sự kiện lần này làm cơ hội, nắm bắt xu thế thời đại, cùng nhau viết nên những trang hợp tác văn hóa-du lịch hài hòa, cùng phát triển và đầy cảm hứng.

Cùng chung quan điểm, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp du lịch Việt-Trung tận dụng cơ hội từ năm du lịch chung để xây dựng các sản phẩm hấp dẫn, giá cả hợp lý, tăng cường kết nối hàng không và chính sách thị thực thuận lợi.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bà cũng tiết lộ trong năm 2026, Việt Nam dự kiến tổ chức 3 hội nghị quảng bá du lịch tại Trung Quốc, đồng thời đánh giá cao các hoạt động xúc tiến du lịch Trung Quốc thường xuyên được tổ chức tại Việt Nam thời gian qua.

“Với nỗ lực và cách làm này, tôi tin tưởng rằng số lượng khách đi du lịch hai nước sẽ được thúc đẩy trong thời gian tới, nhất là khi hai nước tiếp tục có các chính sách kết nối hàng không và thị thực thuận lợi, các doanh nghiệp có các điểm tour tuyến du lịch hấp dẫn, giá cả phải chăng thì chắc chắn sẽ thu hút nhân dân hai nước đi du lịch và tham quan lẫn nhau,” bà Nguyễn Thị Hoa Mai nói./.

Trong những năm gần đây, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai nước, hợp tác văn hóa và du lịch giữa Việt Nam-Trung Quốc không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả đáng chú ý. Đặc biệt, chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương. Hai bên đã nhất trí triển khai “Năm hợp tác du lịch Việt-Trung 2026–2027” đưa hợp tác du lịch trở thành cầu nối quan trọng trong giao lưu nhân dân, đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển văn hóa và du lịch của cả hai nước, mở ra một chương mới về hợp tác cùng có lợi. Đây là bước hiện thực hóa Nghị quyết 80-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới về phát triển văn hóa và Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.