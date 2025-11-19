Festival sông Hồng: Rực rỡ sắc màu văn hóa Việt Nam và Trung Quốc

Tối 19/11, tại Quảng trường Nam Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai phối hợp với các địa phương lưu vực sông Hồng của Việt Nam và Châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) tổ chức khai mạc Festival sông Hồng-Lào Cai 2025 với chủ đề "Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt."

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh năm 2025 là năm đầu tiên Lào Cai tổ chức Festival sông Hồng, mở đầu cho Đề án Festival sông Hồng giai đoạn 2025-2035. Đây là sự kiện văn hóa, kinh tế, đối ngoại quan trọng, nhằm tôn vinh lịch sử, văn hóa và nền văn minh sông Hồng, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống "uống nước, nhớ nguồn."

Sự kiện cũng là dịp thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng quan hệ hữu nghị giữa các tỉnh, thành phố lưu vực sông Hồng (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Festival sông Hồng diễn ra từ ngày 18-24/11 tại phường Lào Cai, phường Cam Đường và nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai, với chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại, thể thao.

Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa các dân tộc; tham quan trưng bày văn hóa, du lịch, ảnh, hiện vật và ấn phẩm về sông Hồng; thưởng thức nghi thức sinh hoạt dân gian, các làn điệu dân ca, dân vũ, sắc phục truyền thống để cảm nhận trọn vẹn linh hồn và vẻ đẹp của đất và người vùng thượng nguồn - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.

Cùng với đó, Festival còn có chuỗi sự kiện và hoạt động kinh tế, thể thao, du lịch, giao lưu hữu nghị phong phú như: Hội chợ Thương mại quốc tế Việt-Trung; tái hiện chợ Cốc Lếu xưa; Giải đua xe đạp quốc tế "Một đường đua-Hai quốc gia"; chương trình giao lưu thể thao, văn hóa, thanh niên, doanh nhân Việt-Trung.

Đặc biệt, Lễ hội Trà Shan Tuyết Lào Cai - "Hương trà trên mây" sẽ tôn vinh tinh hoa sản vật vùng cao, mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm đà bản sắc văn hóa Tây Bắc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu khai mạc Festival sông Hồng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai khẳng định việc định kỳ tổ chức Festival sông Hồng chính là bước đi cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội XIV của Đảng; thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động hội nhập, xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, trung tâm văn hóa-du lịch hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Bà La Bình, Phó Bí thư, Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà, Trưởng đoàn Công tác tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nhấn mạnh năm 2025 kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam, đồng thời là năm giao lưu nhân văn giữa hai nước.

Phó Bí thư, Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà tin tưởng rằng với nỗ lực chung của hai bên và sự tham gia tích cực của các vị đại biểu, Festival sông Hồng-Lào Cai 2025, Tuần lễ Hợp tác Trung-Việt tại lưu vực sông Hồng sẽ ngày càng được tổ chức tốt hơn, giao lưu hợp tác giữa hai bên cũng sẽ ngày càng khăng khít; góp phần tạo thêm động lực mới cho địa phương trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Trung Quốc-Việt Nam, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, viết nên chương hợp tác mới ngày càng rực rỡ giữa châu Hồng Hà và tỉnh Lào Cai cũng như giữa Vân Nam và các tỉnh phía Bắc Việt Nam.

Festival sông Hồng-Lào Cai 2025 không chỉ là lễ hội văn hóa mà còn là hoạt động chính trị, kinh tế, ngoại giao quan trọng; góp phần triển khai chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh và động lực phát triển bền vững. Đây cũng là diễn đàn để các địa phương giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tham gia Festival có khoảng 600 diễn viên cùng nhiều ngôi sao ca nhạc, các vũ công, nhạc công. Với sự đầu tư kỹ lưỡng các tiết mục chuyển tải trọn vẹn nội dung kịch bản, làm nên đêm khai mạc Festival ấn tượng với những người tham dự.

Đặc biệt, đông đảo người dân và du khách được đắm chìm trong không gian nghệ thuật rực rỡ sắc màu văn hóa và thắm đượm tình đoàn kết của Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương (Khởi nguồn huyền thoại, Dòng chảy di sản, Dòng sông khát vọng) với sự tham gia của các ca sỹ Tùng Dương, Tố Hoa, Khắc Hiếu, Minh Quân, Thu Thủy, Tuấn Ngọc, Ngọc Chính (Ram C), Thanh An và gần 1.000 nghệ nhân, diễn viên của tỉnh Lào Cai./.

Lào Cai: Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Festival sông Hồng năm 2025 Festival là sự kiện góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng quan hệ hợp tác, đối ngoại giữa Lào Cai, các tỉnh lưu vực sông Hồng của Việt Nam với tỉnh Vân Nam Trung Quốc.