Trình Bộ Chính trị đề án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thủ tướng chỉ đạo Thành phố Hà Nội xây dựng đề án khai thác hiệu quả không gian mặt nước, không gian mặt đất, không gian ngầm, không gian vũ trụ của Thành phố.

Trưa 15/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ xem xét Đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic, Thủ đô Hà Nội.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Thường trực Chính phủ đồng tình về mặt chủ trương. Tuy nhiên do đây là những dự án lớn góp phần xây dựng thủ đô “sáng xanh, sạch đẹp,” hiện đại, tầm cỡ quốc tế, nên Hà Nội, cùng các bộ, ngành liên quan hoàn thiện đề án, báo cáo Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ xin chủ trương của Bộ Chính trị.

Thủ tướng đề nghị những cơ chế, chính sách nào mà Luật Thủ đô Hà Nội đã có thì không phải nêu lại trong Tờ trình. Rà soát lại, những cơ chế, chính sách nào chưa có thì Hà Nội đề xuất, nêu rõ lý do; những cơ chế, chính sách nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Thủ đô thì không trình nữa.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các bộ, ngành liên quan, thành phố Hà Nội làm tờ trình rõ ý, trình Bộ Chính trị. Khi Bộ Chính trị cho ý kiến thì các bộ, ngành, thành phố Hà Nội sẽ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai.

Lưu ý Hà Nội rà soát lại quy hoạch tổng thể, phân khu theo tinh thần xây dựng Thủ đô Hà Nội Văn hiến, văn minh xanh sạch đẹp tầm cỡ quốc tế, Thủ tướng chỉ đạo Thành phố xây dựng đề án khai thác hiệu quả không gian mặt nước, không gian mặt đất, không gian ngầm, không gian vũ trụ của Thành phố.

Cho rằng, các vấn đề liên quan vấn đề khác như đê điều, khoáng sản, đánh giá tác động môi trường là những vấn đề cụ thể, Hà Nội cần hoàn thiện theo quy định, Thủ tướng lưu ý Hà Nội cần nỗ lực khởi công 2 dự án này vào ngày 19/12/2025 này để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới./.

