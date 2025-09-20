Đồng bằng sông Hồng phải thực hiện 3 tiên phong trong phát triển đất nước

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Vùng trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 9,32%, cao hơn mức bình quân chung cả nước và dẫn đầu trong 6 vùng kinh tế.

Sáng 20/9, Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng vùng yêu cầu toàn Vùng phải thực hiện 3 tiên phong cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tại hội nghị, Hội đồng đánh giá trước những khó khăn, thách thức của tình hình quốc tế và trong nước, kinh tế Vùng Đồng bằng sông Hồng nỗ lực, vẫn đạt được những kết quả tích cực, dẫn đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Vùng trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 9,32%, cao hơn mức bình quân chung cả nước và dẫn đầu trong 6 vùng kinh tế./.

Đồng bằng sông Hồng phải phát huy vai trò tiên phong trong phát triển đất nước Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu vùng phải tiên phong, gương mẫu trong tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và đổi mới mô hình tăng trưởng.