Thủ tướng chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng

Sáng 20/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng (Hội đồng) chủ trì Hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng. Đây là hội nghị đầu tiên của Hội đồng sau khi các địa phương trong vùng hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình.

Mở đầu Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết vùng Đồng bằng sông Hồng có vai trò hết sức quan trọng, là một trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của Việt Nam; là những đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng của vùng và đất nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của toàn vùng đạt 9,32%, dẫn đầu các vùng kinh tế-xã hội trong cả nước, trong đó, có 4/6 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trở lên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khai mạc Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ sáu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

“Đây tiếp tục là lợi thế để các địa phương hợp sức phát huy tiềm năng và thế mạnh của vùng Đồng bằng sông Hồng với vai trò đầu tàu, tiên phong trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của quốc gia, dẫn dắt cả nước phát triển mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, với tình hình mới trên thế giới và yêu cầu mới của sự phát triển, cũng như đòi hỏi của nhân dân, vùng còn nhiều việc phải làm," Thủ tướng nhấn mạnh.

Chỉ rõ các tiềm năng, thế mạnh, tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh của vùng Đồng bằng sông Hồng về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, lịch sử văn hóa, kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải đổi mới tư duy theo hướng nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, hành động quyết liệt; chủ động thích ứng linh hoạt, hiệu quả với tình hình thế giới; khai thác hiệu quả tiềm lực của vùng.

Nêu 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước; mục tiêu tăng trưởng từ 8,3-8,5% trong năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Hội đồng tập trung thảo luận: những việc cần làm để thúc đẩy các động lực tăng trưởng của các địa phương và của vùng, góp phần cùng cả nước đạt các mục tiêu; những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, để giải quyết những tồn tại, hạn chế trong định hướng phát triển vùng với không gian phát triển mới, nhất là trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, mũi nhọn và việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đồng bộ, thống nhất, thông suốt.

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng tham dự Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ sáu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng yêu cầu tăng cường liên kết vùng, liên kết khu vực, quốc tế, tạo kết nối các trung tâm tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các công trình văn hóa-xã hội, thể thao như các sân vận động tầm cỡ quốc tế, nhà ở xã hội, các dự án an sinh xã hội, bảo đảm vệ sinh môi trường; có giải pháp khắc phục "điểm nghẽn," phát triển xanh, nhanh, thông minh và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn với vai trò là động lực quan trọng nhất của đất nước, toàn vùng Đồng bằng sông Hồng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, quyết tâm cùng với vùng Đông Nam Bộ thúc đẩy, tạo động lực, truyền cảm hứng cùng cả nước phát triển nhanh và bền vững.

Theo Hội đồng, trước những khó khăn, thách thức của tình hình quốc tế và trong nước, kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng vẫn đạt được những kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của vùng trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 9,32%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (7,52%) và dẫn đầu trong 6 vùng kinh tế.

Đặc biệt, nhiều địa phương có sự bứt phá mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng 2 con số như: Hải Phòng (11,2%), Quảng Ninh (11%), Bắc Ninh (10,5%), Ninh Bình (10,8%).

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng tham dự Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ sáu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Vùng Đồng bằng sông Hồng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực. Trong 8 tháng đầu năm 2025, vùng là điểm sáng về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI, với lũy kế đạt 5,4 tỷ USD chiếm 49,2% tổng số vốn đăng ký của cả nước; đứng đầu về thu ngân sách nhà nước, đạt trên 814,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 46,8% tổng thu cả nước; dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu, với tổng kim ngạch đạt 129,3 tỷ USD, chiếm khoảng 32,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Vùng Đồng bằng sông Hồng tiên phong trong giải ngân vốn đầu tư công, với tỷ lệ giải ngân của vùng đạt 53,6% kế hoạch giao, cao hơn bình quân chung của cả nước; có nhiều bứt phá trong lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt, ngành du lịch lữ hành là điểm sáng nổi bật với tốc độ tăng trưởng cao như: Hà Nội tăng 20,9%, Quảng Ninh tăng 17,2%; dẫn dắt về phát triển doanh nghiệp, với số doanh nghiệp thành lập mới là gần 42.800 doanh nghiệp, chiếm 33,3% cả nước, có số vốn đăng ký là 512,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 40,8% tổng vốn cả nước./.

