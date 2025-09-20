Đồng bằng sông Hồng phải phát huy vai trò tiên phong trong phát triển đất nước

Kết luận Hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng (Hội đồng) vào sáng 20/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng vùng yêu cầu toàn vùng phải thực hiện 3 tiên phong cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tại Hội nghị, Hội đồng đánh giá, vùng Đồng bằng sông Hồng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, là một trong hai vùng kinh tế năng động bậc nhất Việt Nam, là một cực tăng trưởng quan trọng, giữ vai trò quyết định cho sự phát triển của cả nước.

Trước những khó khăn, thách thức của tình hình quốc tế và trong nước, kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng nỗ lực, vẫn đạt được những kết quả tích cực, dẫn đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của vùng trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 9,32%, cao hơn mức bình quân chung cả nước và dẫn đầu trong 6 vùng kinh tế.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, vùng là điểm sáng về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), đạt 5,4 tỷ USD chiếm 49,2% tổng số vốn đăng ký của cả nước; đứng đầu về thu ngân sách Nhà nước, đạt trên 814,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 46,8% tổng thu cả nước.

Trong 8 tháng năm 2025, vùng Đồng bằng sông Hồng cũng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu, với tổng kim ngạch đạt 129,3 tỷ USD, chiếm khoảng 32,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước; dẫn dắt về phát triển doanh nghiệp, với số doanh nghiệp thành lập mới là gần 42.800 doanh nghiệp, chiếm 33,3% cả nước; tiên phong trong giải ngân vốn đầu tư công, với tỷ lệ giải ngân của vùng đạt 53,6% kế hoạch giao…

Đặc biệt, các địa phương có sự bứt phá mạnh mẽ, dẫn đầu hoặc thuộc top dẫn đầu cả nước trong các lĩnh vực như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình đạt mức tăng trưởng từ 10,5 đến 11,2%; Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI; Hà Nội đứng thứ 2 cả nước về thu ngân sách Nhà nước với 473,4 nghìn tỷ đồng; Bắc Ninh đứng thứ 2 cả nước về kim ngạch xuất khẩu, với 57,3 tỷ USD; Ninh Bình đứng thứ 3 cả nước về giải ngân vốn đầu tư công, với 90,5%...

Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ sáu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các đại biểu cho rằng đạt được thành tựu trên, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, một phần là do thể chế pháp luật được hoàn thiện hơn; các khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương; đặc biệt là niềm tin trong nhân dân, nhất là các nhà đầu tư được tăng cường, củng cố vững chắc.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển vẫn còn những điểm nghẽn, tồn tại, thách thức cần vượt qua như mô hình phát triển của vùng hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và chưa bắt kịp với xu thế của thời đại; chưa hình thành những chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành đủ mạnh để tạo ra sự phát triển bền vững; sau hợp nhất, việc chuyển tiếp thực hiện quy hoạch tại các tỉnh, thành phố có phần lúng túng; tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, nhất là dự án liên kết vùng như tuyến cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng, đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô, các dự án khu kinh tế cửa khẩu Quảng Ninh… vẫn còn chậm; đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thúc đẩy các dự án đường sắt, đường bộ liên kết vùng…

Cùng thảo luận, giải đáp và chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc mà các bộ, ngành, địa phương đã nêu; kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, quân và dân trong vùng Đồng bằng sông Hồng thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Chỉ rõ các bài học kinh nghiệm và vai trò, vị trí, tầm quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu vùng phải thực hiện 3 tiên phong gồm tiên phong, đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; tiên phong, gương mẫu trong tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiên phong trong xây dựng, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, theo hướng kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, tăng cường, củng cố niềm tin, hiệu quả đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, căn cứ vào kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện việc kiện toàn Hội đồng vùng Đồng bằng sông Hồng và các vùng kinh tế-xã hội để tập trung thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm nay và 2 con số trong những năm tiếp theo, hướng tới đạt 2 mục tiêu 100 năm.

Các bộ, ngành, địa phương rà soát lại các điểm nghẽn về thể chế trên tất cả các lĩnh vực, tổng hợp gửi Chính phủ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ để xem xét, sửa đổi, điều chỉnh, trên cơ sở các chính sách mới, Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng.

Chủ động điều chỉnh quy hoạch, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, viễn thông, năng lượng, văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế…; tạo sự liên liên kết trong toàn vùng để khai thác hiệu quả hạ tầng toàn vùng. Bộ Tài chính chủ động lắng nghe, tiếp thu bổ sung các quy hoạch, trong tổng thể quy hoạch quốc gia, theo hướng quy hoạch quốc gia do cấp quốc gia làm, quy hoạch tỉnh do tỉnh làm và quy hoạch ngành do ngành làm.

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng tham dự Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ sáu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trong đó có (vật liệu xây dựng thông thường như cát, sỏi), rừng, biển… đều là sở hữu toàn dân, Nhà nước đại diện quyền sở hữu và định đoạt mọi vấn đề liên quan như giá cả và bình đẳng, công bằng. Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó phải tăng thu, tiết kiệm chi để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh, vận dụng sáng tạo các mô hình hợp tác, nhất là hợp tác công-tư để phát triển.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo thúc đẩy mạnh mẽ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đảm bảo thống nhất, liên thông, thông suốt trên một hạ tầng, nền tảng; khẩn trương xử lý các vướng mắc tại các dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông, đưa các nguồn lực này vào phát triển; giải quyết các vấn đề môi trường, an sinh xã hội; phát triển văn hóa, y tế, giáo dục theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội, kết nối di sản, văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải tăng cường liên kết các địa phương trong vùng, liên kết vùng với các vùng, khu vực, kết nối trong nước và kết nối quốc tế thông qua các dự án hạ tầng giao thông, trong đó có việc xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu như tại Quảng Ninh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quản trị thông minh.

Cho rằng đây là thời điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới với không gian mới, yêu cầu mới, đặt ra tầm nhìn và cách tiếp cận mới, Thủ tướng cho rằng mỗi bộ, ngành, địa phương phải là một mắt xích vững chắc, cùng nhau xây dựng Đồng bằng sông Hồng thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, dẫn dắt nền kinh tế cả nước.

Thủ tướng mong muốn các thành viên Hội đồng, các bộ, ngành, địa phương đề cao trách nhiệm, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đưa Đồng bằng sông Hồng phát triển, khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước./.