Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 23/3 giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Moskva.

Thủ tướng Mikhail Mishustin đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và khẳng định Nga coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước và luôn mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực./.

(TTXVN/Vietnam+)
