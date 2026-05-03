Ngành quốc phòng Israel “gánh nợ” hơn 4,3 tỷ USD

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, các nguồn tin nội bộ cho biết các tập đoàn quốc phòng hàng đầu nước này đang phải “ứng vốn” quy mô lớn cho nhà nước, khi Bộ Quốc phòng Israel chậm thanh toán khoảng 13 tỷ shekel (tương đương 4,3 tỷ USD) trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng mạnh do xung đột kéo dài.

Khoản nợ chủ yếu tập trung vào 3 doanh nghiệp sản xuất quốc phòng trụ cột gồm Rafael, IAI và Elbit. Trong đó, Rafael chịu mức nợ lớn nhất, lên tới khoảng 6 tỷ shekel, liên quan đến các hệ thống phòng thủ chủ lực như Vòm sắt và David’s Sling. IAI được cho là bị nợ khoảng 4 tỷ shekel với các chương trình tên lửa Arrow 3, trong khi Elbit bị nợ khoảng 3 tỷ shekel.

So với mức nợ 10 tỷ shekel ở thời điểm cuối năm ngoái, khoản nợ quốc phòng của Israel đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, phản ánh tốc độ mua sắm vũ khí và trang thiết bị rất lớn nhằm bù đắp hao hụt trong chiến tranh và chuẩn bị cho nguy cơ xung đột đa mặt trận, đặc biệt liên quan đến Iran và lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban.

Trên thực tế, việc chậm thanh toán đã trở thành một “cơ chế ngầm” khi các doanh nghiệp quốc phòng tiếp tục sản xuất và bàn giao sản phẩm trước, coi như cấp tín dụng cho nhà nước. Bất chấp khoản nợ đọng lớn, tình hình tài chính của các tập đoàn này vẫn được đánh giá là tích cực nhờ nhu cầu toàn cầu gia tăng.

Tổng giá trị đơn hàng tồn đọng của 3 doanh nghiệp hiện lên tới 255 tỷ shekel (85 tỷ USD), bảo đảm khối lượng sản xuất trong 3-4 năm tới. Bộ Quốc phòng Israel khẳng định các khoản nợ sẽ được thanh toán theo tiến độ giải ngân từ Bộ Tài chính.

Ngân sách quốc phòng Israel năm 2026 dự trù ở mức 144 tỷ shekel (48 tỷ USD) sau khi đã được bổ sung thêm khoảng 32 tỷ shekel hồi tháng 3 theo quyết định của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Tuy nhiên, giới chức quốc phòng cho rằng con số trên vẫn là chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tác chiến và duy trì năng lực sẵn sàng dài hạn.

Cùng ngày, truyền thông Israel đưa tin nước này vừa phê duyệt kế hoạch mua thêm 2 phi đội tiêm kích thế hệ mới từ Mỹ, trong đó có dòng F-35I Adir của Lockheed Martin và F-15IA của Boeing, nhằm củng cố ưu thế trên không sau những bài học rút ra từ xung đột với Iran.

Theo Bộ Quốc phòng Israel, Ủy ban cấp bộ trưởng về mua sắm quốc phòng đã thông qua kế hoạch mua sắm với tổng giá trị hàng chục tỷ shekel.

Đây được xem là một trong những chương trình tăng cường lực lượng không quân lớn nhất của Israel trong nhiều năm qua. Khi hoàn tất, lực lượng không quân nước này dự kiến sẽ sở hữu khoảng 100 máy bay F-35I và 50 máy bay F-15IA, với các đơn hàng bổ sung dự kiến bắt đầu được bàn giao từ năm 2028 đối với F-35 và từ năm 2031 đối với F-15IA.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nhấn mạnh xung đột vừa qua với Iran đã cho thấy vai trò then chốt của không quân trong việc bảo đảm an ninh quốc gia.

Ông Katz cho rằng việc tiếp tục đầu tư mạnh vào năng lực tác chiến trên không là cần thiết để duy trì ưu thế chiến lược của Israel trong nhiều thập kỷ tới./.

Israel phân bổ 34 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng 2026 Israel thống nhất ngân sách quốc phòng năm 2026 là 34 tỷ USD sau thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính, kèm gói chi tiêu an ninh 220 triệu USD cho Bờ Tây và biên giới Jordan.