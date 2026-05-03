Iran sẵn sàng trước kịch bản tái diễn xung đột với Mỹ

Iran ngày 2/5 tuyên bố lựa chọn theo đuổi giải pháp đàm phán hay quay trở lại chiến tranh phụ thuộc vào phía Mỹ, song Tehran đã sẵn sàng cho cả hai kịch bản.

Đài truyền hình nhà nước IRIB dẫn phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi trong cuộc gặp các nhà ngoại giao tại Tehran nhấn mạnh “quả bóng đang ở trong phần sân của Mỹ," theo đó, Washington có thể “lựa chọn con đường ngoại giao hoặc tiếp tục cách tiếp cận mang tính đối đầu."

Ông Gharibabadi nêu rõ: “Iran, với mục tiêu đảm bảo lợi ích và an ninh quốc gia, đã sẵn sàng cho cả hai con đường."

Trong một động thái khác có liên quan, ông Mohammad Jafar Asadi - quan chức cấp cao trong Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Iran, cùng ngày nhận định “có khả năng tái diễn xung đột giữa Iran và Mỹ," chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump bày tỏ không hài lòng với đề xuất đàm phán của Tehran.

Hãng thông tấn Fars dẫn lời ông Asadi cho rằng “một cuộc xung đột mới giữa Iran và Mỹ là kịch bản có khả năng xảy ra. Các bằng chứng cho thấy Mỹ không cam kết thực hiện bất kỳ lời hứa hay thỏa thuận nào."

Diễn biến trên xuất hiện sau khi truyền thông đưa tin đề xuất mới từ phía Tehran đã bị ông Trump bác bỏ - bao gồm việc khơi thông trở lại hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz và chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran, trong khi những cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ được trì hoãn sang giai đoạn sau.

Đề xuất này được cho là nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực vùng Vịnh, đặc biệt là liên quan đến tuyến vận tải năng lượng chiến lược đi qua eo biển Hormuz, nhưng chưa đạt được sự đồng thuận từ phía Washington.

Hôm 1/5, Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholamhossein Mohseni Ejei khẳng định nước này “chưa bao giờ né tránh đàm phán," nhưng sẽ không chấp nhận hành động “áp đặt” các điều khoản hòa bình.

Cũng trong ngày 2/5, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi và kêu gọi khôi phục hoạt động lưu thông an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc dẫn lời Ngoại trưởng Cho Hyun lưu ý các tàu Hàn Quốc và nhiều tàu quốc tế khác vẫn đang neo đậu tại tuyến đường thủy quan trọng này, nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo nối lại hoạt động hàng hải an toàn.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Hàn Quốc cũng bày tỏ hy vọng về việc nhanh chóng khôi phục hòa bình và ổn định, đồng thời đề cập tác động lan rộng hơn của xung đột đối với an ninh và kinh tế toàn cầu, trong khi ông Araghchi nêu lập trường của Iran về tiến trình đàm phán với Mỹ.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay đây là cuộc trao đổi thứ ba giữa hai ngoại trưởng kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 sau chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Cuộc điện đàm mới nhất được thực hiện theo đề nghị từ phía Iran.

Hiện có tổng cộng 26 tàu Hàn Quốc với hơn 170 thuyền viên đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz kể từ khi chiến sự nổ ra./.

