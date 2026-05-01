Mỹ đối mặt thời hạn pháp lý về chiến dịch quân sự tại Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đối mặt với thời hạn chót vào 0h00 ngày 1/5 theo giờ địa phương để bảo đảm về mặt pháp lý cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, theo quy định của một đạo luật đã tồn tại nhiều thập kỷ nhằm hạn chế việc sử dụng vũ lực khi chưa được Quốc hội cho phép. Tuy nhiên, mốc thời gian này được cho là khó có thể làm thay đổi các kế hoạch quân sự của ông.



War Powers Resolution (Đạo luật Quyền lực Chiến tranh) năm 1973 là luật liên bang Mỹ, hạn chế quyền của Tổng thống trong việc đưa quân đội vào xung đột vũ trang mà không có sự đồng ý của Quốc hội. Luật quy định Tổng thống phải thông báo chính thức cho Quốc hội trong vòng 48 giờ kể từ khi đưa lực lượng Mỹ tham chiến và việc triển khai quân không được vượt quá 60 ngày nếu chưa được Quốc hội phê chuẩn cụ thể.



Trong bối cảnh chưa có sự chấp thuận như vậy, thời hạn này có nguy cơ tạo ra một cuộc đối đầu trực tiếp về hiến pháp giữa Nhà Trắng và Quốc hội. Các nghị sỹ Dân chủ cho rằng Tổng thống Trump đang đứng trên “nền tảng pháp lý mong manh” và "vi phạm luật pháp khi vượt qua mốc thời gian trên."

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nhấn mạnh, sau ngưỡng 60 ngày, “Tổng thống sẽ vi phạm Đạo luật Quyền lực Chiến tranh” và các nghị sỹ Cộng hòa cần phối hợp để chấm dứt xung đột.



Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump bác bỏ cách diễn giải này và cho rằng thời hạn trên đã được “tạm ngừng” sau khi lệnh ngừng bắn với Iran được công bố vào tháng trước.

Một quan chức cấp cao của chính quyền giải thích với báo giới rằng, xét theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh, các hành động thù địch bắt đầu từ ngày 28/2 đã “chấm dứt” và không có giao tranh giữa Mỹ và Iran kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 8/4.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng cho rằng trong thời gian ngừng bắn, thời hạn theo đạo luật trên đã "tạm ngưng hoặc thậm chí ngừng hẳn" dù quan điểm này không được phía Dân chủ chấp nhận.



Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang triển khai hàng chục nghìn binh sỹ Mỹ tại Trung Đông với chi phí kinh tế - chính trị trong nước ngày càng gia tăng, tranh cãi này được coi là phép thử lớn đối với thẩm quyền của Quốc hội trong vấn đề chiến tranh, hơn 50 năm sau khi đạo luật được ban hành.



Cùng ngày, Thượng viện Mỹ không thông qua nghị quyết nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Trump, đánh dấu thêm một nỗ lực bất thành của phe Dân chủ trong việc chấm dứt xung đột.

Hiện phần lớn nghị sỹ Cộng hòa vẫn ủng hộ Tổng thống nhưng những lo ngại trong nội bộ đảng đang ngày càng gia tăng. Một số nghị sỹ của đảng này để ngỏ khả năng có thể xem xét lại lập trường nếu chiến dịch quân sự thiếu chiến lược rõ ràng hoặc không có sự phê chuẩn của Quốc hội.



Ở chiều ngược lại, các nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm ngăn chặn kéo dài chiến dịch quân sự với Iran cũng đối mặt nhiều trở ngại. Bởi, ngay cả khi có một nghị quyết được Thượng viện thông qua thì văn bản này vẫn khó qua được "ải" Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát hoặc có thể bị Tổng thống Trump phủ quyết.

Giới chuyên gia cho biết, trong thực tế, Đạo luật Quyền lực Chiến tranh hiếm khi thành công trong việc hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống, do các tòa án thường không can thiệp và tranh chấp chủ yếu được giải quyết trong lĩnh vực chính trị. Tuy nhiên, phe Dân chủ vẫn kỳ vọng có thể kiềm chế Tổng thống Trump.



Trong một phát biểu mới nhất khi trả lời phỏng vấn của Newsmax ngày 30/4, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã “giành chiến thắng” trong cuộc chiến với Iran nhưng ông vẫn muốn đạt kết quả mang tính quyết định hơn.



Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cùng lúc cho biết nước này vẫn ủng hộ các nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhưng cũng có thể “sớm nối lại hoạt động quân sự nhằm vào Iran."



Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẵn sàng tiếp tục con đường ngoại giao nếu Mỹ từ bỏ cách tiếp cận “tối đa.”



Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông tin của hai hãng thông tấn bán chính thức Tasnim và Mehr của Iran đưa tin các hệ thống phòng không của nước này đã được kích hoạt tại nhiều khu vực ở thủ đô Tehran nhằm đối phó với “các thiết bị bay nhỏ và thiết bị trinh sát không người lái.”

Còi báo động phòng không vang lên trong khoảng 20 phút tại nhiều khu vực trong thành phố trước khi tình hình trở lại bình thường.



Trước tình hình khu vực diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) công bố lệnh cấm công dân nước này tới Iran, Liban và Iraq.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, cơ quan này đồng thời kêu gọi công dân đang có mặt tại các nước trên nhanh chóng rời đi và trở về nước để bảo đảm an toàn, cũng như liên hệ với cơ quan chức năng qua đường dây khẩn cấp khi cần thiết./.

