Quan chức Mỹ và Trung Quốc điện đàm, thảo luận quan hệ song phương

Ngày 1/5, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc điện đàm riêng rẽ nhằm thảo luận về quan hệ song phương.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh phía Mỹ nên thực hiện các cam kết và đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhằm mở ra không gian mới cho hợp tác giữa hai nước và góp phần thúc đẩy hòa bình thế giới. Theo ông, ngoại giao cấp nguyên thủ quốc gia luôn là "mỏ neo" của quan hệ Trung-Mỹ.

Ông Vương Nghị cho rằng quan hệ song phương về tổng thể vẫn duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt chiến lược của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, và điều này phục vụ lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước, cũng như đáp ứng kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế.

Vì thế, hai bên nên bảo vệ sự ổn định này, chuẩn bị tốt cho các chương trình nghị sự cấp cao quan trọng, mở rộng các lĩnh vực hợp tác và kiểm soát bất đồng, đồng thời thúc đẩy xây dựng quan hệ Trung-Mỹ mang tính chiến lược, xây dựng, ổn định, đạt được sự tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi.

Về phần mình, Ngoại trưởng Rubio cho rằng quan hệ Mỹ-Trung là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới và ngoại giao cấp nguyên thủ chính là cốt lõi của mối quan hệ giữa hai nước.

Theo ông, hai bên nên duy trì trao đổi và phối hợp, tôn trọng lẫn nhau, xử lý thỏa đáng các bất đồng, đồng thời tìm kiếm sự ổn định chiến lược trong quan hệ song phương.

Ngoài ra, hai quan chức cũng đã trao đổi quan điểm về tình hình tại Trung Đông và các vấn đề khác.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, người quản lý các vấn đề kinh tế và thương mại Trung-Mỹ, cũng đã cuộc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.

Hai bên trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về việc thực hiện những đồng thuận quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai nước tại cuộc gặp ở Busan (Hàn Quốc) và trong các cuộc điện đàm trước đó; cũng như về việc tiếp tục giải quyết quan ngại của mỗi bên trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, hướng tới việc mở rộng hợp tác thiết thực.

Phía Trung Quốc thể hiện quan ngại sâu sắc về các biện pháp hạn chế gần đây của Washington đối với Bắc Kinh trong lĩnh vực kinh tế và thương mại.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tận dụng tối đa cơ chế tham vấn kinh tế-thương mại song phương để xây dựng sự đồng thuận, giải quyết khác biệt và tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững./.

