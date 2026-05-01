Châu Phi trở thành “điểm tựa” mới của tuyến vận tải biển toàn cầu

Căng thẳng tại Biển Đỏ và việc eo biển Hormuz bị gián đoạn buộc các hãng tàu biển tái định hình mạng lưới vận tải, đẩy luồng hàng hóa chuyển hướng qua châu Phi, đặc biệt là tuyến Mũi Hảo Vọng.

Trần Quyên
Châu Phi có nhiều vịnh nước sâu quan trọng trong hệ thống hàng hải toàn cầu. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)
Theo nhận định của các nguồn tin về logistics và hàng hải, việc eo biển Hormuz bị đóng cửa và căng thẳng ở Biển Đỏ đang tái định hình các tuyến hải vận thương mại, với châu Phi trở thành trung tâm trung chuyển tàu container toàn cầu.

Trong 2 tháng qua, các chủ tàu đã phải tìm các tuyến đường bộ thay thế để vận chuyển thực phẩm và hàng hóa bằng xe tải, vì họ không thể tiếp cận các quốc gia ven biển ở Vùng Vịnh bằng đường biển.

Cảng Jeddah của Saudi Arabia ở Biển Đỏ trở thành trung tâm khu vực mới, nơi những con tàu của các tập đoàn hàng hải lớn như MSC, CMA CGM, Maersk và Cosco cập bến thông qua kênh đào Suez.

Sau đó, hàng hóa được vận chuyển bằng xe tải dọc theo các tuyến đường cao tốc sa mạc để giao đến những nơi như Sharjah (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE), Bahrain và Kuwait vốn không có đường biển phục vụ trong 2 tháng qua.

Tuy nhiên, đồng sáng lập công ty vận tải Ovrsea, Arthur Barillas de The, cho rằng cảng Jeddah không đủ quy mô để xử lý khối lượng hàng nhập khẩu lớn và tình trạng tắc nghẽn tại đây đang ngày càng trầm trọng.

Dữ liệu của Kpler Marine Traffic cho thấy thời gian chờ trung bình để cập cảng Jeddah hiện đã tăng lên 36 giờ, hơn gấp đôi so với 17 giờ trong tuần trước.

Các chủ tàu cho biết họ sử dụng 3 cảng ngoài eo biển Hormuz, gồm cảng Sohar của Oman cùng với cảng Khorfakkan và Fujairah của UAE, được kết nối bằng đường bộ từ UAE.

Nhưng điều này cũng không giúp cải thiện nhiều về tình hình, buộc một số chủ tàu phải chuyển hướng sang tuyến hàng hải qua Mũi Hảo Vọng ở miền Nam Nam Phi.

Theo chuyên gia về chuỗi cung ứng tại công ty tư vấn quản lý Efeso ở Paris (Pháp) Yves Guillo, 70% lượng hàng hóa vận chuyển qua Biển Đỏ năm 2023 đang được chuyển hướng qua Mũi Hảo Vọng.

Theo dữ liệu từ nền tảng PortWatch của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), lưu lượng tàu thương mại đi qua Mũi Hảo Vọng đã tăng hơn gấp 3 lần trong 3 năm, trong khi lưu lượng qua eo biển Bab al-Mandeb dẫn đến Biển Đỏ giảm hơn một nửa.

Từ ngày 1/3-24/4 năm nay, trung bình mỗi ngày có 20 tàu thương mại đi qua Mũi Hảo Vọng, so với 6 tàu trong cùng kỳ năm 2023.

Ngược lại, lưu lượng giao thông ở Biển Đỏ giảm mạnh từ 18 lượt tàu đi qua eo biển Bab al-Mandeb mỗi ngày trong khoảng thời gian tháng 3-4/2023 xuống còn 5 lượt hiện nay./.

#logistics #tàu biển #châu Phi #hàng hải #đường biển #Eo biển Hormuz #Mũi Hảo Vọng Kuwait Nam Phi UAE
