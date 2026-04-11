Cường quốc dầu mỏ mở 5 hành lang logistics mới, thúc đẩy thương mại quốc tế

Công ty Đường sắt Saudi Arabia (SAR) vừa công bố triển khai 5 hành lang logistics mới trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải.

Động thái này nằm trong nỗ lực hỗ trợ thương mại khu vực và quốc tế, đồng thời hiện thực hóa Chiến lược Giao thông và Logistics quốc gia, cũng như mục tiêu của Tầm nhìn Saudi 2030 đưa nước này trở thành trung tâm logistics toàn cầu.

Các hành lang mới tạo thành một hệ thống logistics tích hợp, kết nối các cảng tại Vịnh Arab với khu vực trung tâm và phía bắc Saudi Arabia, đồng thời kéo dài tới các cảng Biển Đỏ, thông qua mạng lưới gồm cảng cạn Riyadh và các bãi hàng hóa tại Dammam, Jubail, Ras Al-Khair, Al-Kharj, Hail và Qurayyat.

Hệ thống vận tải đa phương thức này kết hợp giữa đường sắt và đường bộ, giúp tăng tính linh hoạt và hiệu quả vận chuyển hàng hóa.

Các tuyến logistics mới sẽ hỗ trợ các ngành kinh tế chủ chốt như hóa dầu và khai khoáng, đồng thời thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và dịch vụ trung chuyển tới những thị trường khu vực.

Hệ thống này cũng phục vụ nhiều đối tượng khách hàng, từ các doanh nghiệp công nghiệp lớn đến các hãng vận tải biển, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao hiệu quả khai thác.

SAR cho biết các hành lang mới sẽ giúp giảm đáng kể số chuyến xe tải trên đường, qua đó nâng cao an toàn giao thông, giảm phát thải carbon và tối ưu hóa thời gian vận chuyển.

Dự án cũng sẽ góp phần tăng cường kết nối với các thị trường khu vực và quốc tế, củng cố vai trò của Saudi Arabia như một hành lang logistics liên kết Đông-Tây và một trung tâm quan trọng trong chuỗi thương mại toàn cầu.

Động thái này cho thấy Saudi Arabia đang đẩy mạnh chiến lược giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, chuyển sang phát triển logistics và dịch vụ như một trụ cột tăng trưởng mới.

Việc mở rộng các hành lang vận tải giúp nước này tận dụng vị trí địa lý kết nối Á-Âu, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc. Tuy nhiên, hiệu quả dài hạn sẽ phụ thuộc vào khả năng thu hút dòng hàng hóa quốc tế và cạnh tranh với các trung tâm logistics lớn trong khu vực như Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE)./.

