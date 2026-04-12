Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ thị hải quân phong tỏa eo biển Hormuz

Ngày 12/4, Tổng thống Donald Trump khẳng định Hải quân Mỹ sẽ “lập tức” bắt đầu phong tỏa để ngăn chặn các tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz. Tuyên bố được đưa ra sau khi đàm phán giữa Washington và Tehran tại Pakistan kết thúc sáng 12/4 mà không đạt kết quả.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng Hải quân Mỹ, lực lượng mà ông gọi là tinh nhuệ nhất thế giới, sẽ bắt đầu phong tỏa mọi tàu, thuyền cố ra vào eo biển Hormuz và quyết định này "có hiệu lực ngay lập tức."

Tổng thống cũng cho biết đã chỉ thị hải quân nước này kiểm soát và ngăn chặn mọi tàu thuyền ra vào khu vực, đặc biệt là các tàu được cho là đã giao dịch với Iran, nhấn mạnh: “Không ai trả phí bất hợp pháp sẽ được an toàn trên vùng biển quốc tế.”

Dù đánh giá các cuộc đàm phán tại Pakistan diễn ra "tốt đẹp" và "đa số các điểm đã được nhất trí," ông Trump cho biết Tehran đã từ chối nhượng bộ về vấn đề chương trình hạt nhân.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, đây là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến đổ vỡ trong đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời cảnh báo quân đội Mỹ đang ở tư thế “sẵn sàng” trong cuộc xung đột với Iran.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz trong nhiều tuần kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào quốc gia Hồi giáo này. Sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần vào hôm 8/4, một số tàu thuyền đã đi qua khu vực này.

Hôm 11/4, quân đội Mỹ thông báo hai tàu chiến của nước này đã đi qua eo biển Hormuz, bắt đầu chiến dịch rà phá thủy lôi. Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ thông tin này.

Vấn đề eo biển Hormuz là một trong những bất đồng lớn nhất dẫn đến việc cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad không đạt kết quả. Iran muốn duy trì ảnh hưởng đối với tuyến hàng hải này, trong khi Mỹ yêu cầu mở lại hoàn toàn cho vận tải quốc tế.

Theo các nguồn tin ngoại giao, trong cuộc đàm phán, Pakistan, nước đóng vai trò trung gian, đã đưa ra sáng kiến đề xuất điều tiết hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, trong đó có việc triển khai tuần tra chung với Mỹ và Iran để đảm bảo an toàn lưu thông./.

