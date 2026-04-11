Tổng thống Trump: Eo biển Hormuz sẽ sớm mở lại bất kể Iran có hợp tác hay không

Trước thềm các cuộc đàm phán Mỹ-Iran tại Islamabad, Pakistan ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ sớm được “tự động” mở lại, bất kể Iran có hợp tác hay không.

Đây là tuyến vận tải hàng hải quan trọng đối với năng lượng toàn cầu và bị Iran phong tỏa trong hơn một tháng xảy ra cuộc xung đột với Mỹ-Israel.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Trump nói rõ các nhà đàm phán Mỹ sẽ thảo luận với Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và ông tin rằng tuyến đường thủy này sẽ sớm được lưu thông trở lại. Trong trường hợp cần thiết, Mỹ sẽ có các biện pháp nhằm đảm bảo mục tiêu mở lại Hormuz.

Về thỏa thuận với Iran, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết trọng tâm chính là đảm bảo Iran không có khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân, coi đây là yếu tố chiếm tới “99%” nội dung các cuộc đàm phán.

Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng kết quả đàm phán sẽ "rõ ràng trong khoảng 24 giờ" và các tàu chiến của Mỹ đang được tiếp tế vũ khí nếu đàm phán tại Pakistan thất bại.

Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã rời Washington lên đường tới Islamabad tham gia cuộc đàm phán với Iran vào cuối tuần này. Phát biểu trước khi lên máy bay, ông Vance nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng đối thoại nếu Iran thể hiện thiện chí, nhưng sẽ không dễ dàng chấp thuận các "chiêu trò." Ông bày tỏ kỳ vọng đàm phán sẽ diễn ra tích cực và tuân theo những nguyên tắc chỉ đạo rõ ràng từ Tổng thống Trump.

Theo tờ New York Times, phái đoàn đàm phán Mỹ còn có đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Đây sẽ là cuộc gặp cấp cao nhất giữa Mỹ và Iran kể từ năm 1979.

Trong khi đó, phái đoàn của Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqher Ghalibaf dẫn đầu đã đến thủ đô Islamabad. Thành phần đoàn có các quan chức chính trị, quân sự và kinh tế cấp cao, trong đó có Ngoại trưởng, Thư ký Hội đồng Quốc phòng, Thống đốc Ngân hàng trung ương và một số thành viên Quốc hội./.

