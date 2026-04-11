Các nhà sản xuất dầu Trung Đông chuẩn bị nối lại xuất khẩu qua eo biển Hormuz

Theo các nguồn thạo tin, các nhà sản xuất ở Trung Đông đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu châu Á chuẩn bị kế hoạch bốc dỡ dầu thô cho tháng 4 và tháng 5 tới, trước khi nối lại hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran được công bố ngày 8/4 đã mang đến hy vọng về việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz, nơi có khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua trước khi nổ ra xung đột.

Các nguồn tin cho biết Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco, nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới của Saudi Arabia, đã yêu cầu khách hàng nộp đơn đăng ký nhận hàng từ các cảng Yanbu và Ras Tanura trong tháng 5/2026. Điều này sẽ phụ thuộc vào việc nối lại xuất khẩu từ cảng Ras Tanura ở phía Đông, với các tàu xuất phát từ đây phải đi qua eo biển Hormuz.

Trong tháng trước, Saudi Aramco đã thông báo với người mua rằng họ chỉ có thể nhận dầu thô trong tháng 4 từ cảng Yanbu ở phía Tây Biển Đỏ. Nhà sản xuất này đang vận chuyển dầu thô đến Yanbu thông qua đường ống Đông-Tây.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia đã làm giảm công suất sản xuất dầu của nước này khoảng 600.000 thùng mỗi ngày và sản lượng vận chuyển trên đường ống Đông-Tây khoảng 700.000 thùng mỗi ngày.

Trong khi đó, Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) đã thông báo lịch bốc dỡ dầu thô xuất khẩu Kuwait được bán theo điều khoản giao hàng trên tàu trong tháng 4.

Việc chỉ định hàng hóa đang được tiến hành và phụ thuộc vào khả năng nhận hàng của khách hàng. Trong tháng trước, KPC đã tuyên bố trường hợp bất khả kháng đối với số dầu thô đã giao do các tàu chở dầu không thể vào Vịnh và bốc dỡ.

Đầu tuần này, công ty tiếp thị dầu khí nhà nước Iraq SOMO đã yêu cầu khách hàng gửi lịch trình bốc dỡ hàng sau khi truyền thông đưa tin rằng Iran đã miễn trừ Iraq trước các hạn chế về vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Các nhà máy lọc dầu và công ty thương mại châu Á đã tìm kiếm tàu chở dầu để vận chuyển dầu thô từ vùng Vịnh trong tuần này sau khi lệnh ngừng bắn được công bố.

Công ty thương mại hàng hóa Glencore và nhà máy lọc dầu quốc doanh CPC của Đài Loan (Trung Quốc) đã thuê mỗi bên một tàu để vận chuyển dầu thô Trung Đông đến châu Á, trong khi các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ và Hàn Quốc đang tìm kiếm tàu để vận chuyển dầu thô của Iraq trong tháng này.

Liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết 7 tàu thuộc sở hữu của nước này bị mắc kẹt đang dần rời khỏi đây. Một tàu đang trên đường đến điểm đến, và sáu tàu khác đã được cấp phép chờ khởi hành./.

