Tháng Tư: Sản xuất công nghiệp tiếp tục bứt phá với mức tăng trưởng 9,9%

Theo thông tin từ Cục Thống kê công bố ngày 3/5, tình hình sản xuất công nghiệp trong tháng Tư tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực với chỉ số sản xuất toàn ngành (IIP) ước tính tăng 3% so với tháng Ba và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong sự tăng trưởng chung của toàn ngành, ngành sản xuất và phân phối điện dẫn đầu với mức tăng 10,9%, tiếp nối là ngành chế biến, chế tạo tăng 10%. Bên cạnh đó, ngành khai khoáng cũng đạt mức tăng 7,6%, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,1%.

Theo báo cáo, sự khởi sắc này thể hiện rõ nét tại nhiều địa phương có quy mô công nghiệp lớn trên cả nước. Điển hình, Đà Nẵng ghi nhận tốc độ tăng chỉ số IIP so với tháng trước đạt tới 44,2%, Vĩnh Long tăng 9,7%, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,2%, Quảng Ngãi tăng 4,2% và Đồng Nai tăng 3,6%. Mặc dù phần lớn các thủ phủ công nghiệp đều giữ được nhịp tăng trưởng, song một số địa phương như Quảng Ninh lại ghi nhận mức giảm 4,1% so với tháng trước.

Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, chỉ số IIP toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,6% của cùng kỳ năm 2025. Động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng này vẫn là ngành chế biến, chế tạo với mức tăng 9,9%, đóng góp tới 7,8 điểm phần trăm vào mức tăng chung của toàn ngành. Ngành sản xuất và phân phối điện ghi nhận mức tăng 7,5%, đóng góp 0,7 điểm phần trăm, cho thấy sự cải thiện đáng kể so với mức tăng 4,5% của năm ngoái. Đáng chú ý, ngành khai khoáng sau khi giảm 4,6% vào cùng kỳ năm 2025 đã phục hồi mạnh mẽ với mức tăng 4,0% trong bốn tháng qua, góp 0,6 điểm phần trăm vào chỉ số chung. Ngành cung cấp nước và quản lý rác thải cũng duy trì đà tăng 7,4%.

Xét theo các ngành công nghiệp trọng điểm cấp II, bức tranh sản xuất trong bốn tháng đầu năm cho thấy sự tăng trưởng đồng đều và mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực. Cụ thể, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất dẫn đầu với mức tăng 20,6%, tiếp theo là sản xuất kim loại tăng 18,7%, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 17,9% và sản xuất xe có động cơ tăng 17,0%. Các ngành hàng tiêu dùng và thực phẩm cũng giữ mức tăng trưởng khả quan, như đồ uống tăng 15,9%, chế biến thực phẩm tăng 11,8%, dệt và sản xuất giấy cùng tăng 9,6%



Tuy nhiên, một số ngành vẫn đang đối mặt với khó khăn khi ghi nhận mức tăng thấp hoặc giảm sâu, như sản xuất da và các sản phẩm liên quan chỉ tăng 4,4%, trong khi khai thác than cứng và than non giảm 5,3%, sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 0,9%.

Về địa phương, chỉ số sản xuất công nghiệp trong bốn tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự tăng trưởng tại tất cả 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng cao chủ yếu nhờ vào sự bứt phá của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành điện. Cụ thể, Ninh Bình có chỉ số sản xuất ngành chế biến, chế tạo tăng 30,5%, Phú Thọ tăng 27,9% và Hà Tĩnh tăng 24,2%. Trong lĩnh vực năng lượng, Lai Châu và Sơn La ghi nhận mức tăng kỷ lục lần lượt là 52,2% và 50,1%. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp do sự sụt giảm ở các ngành chủ lực, như Quảng Ngãi ghi nhận ngành khai khoáng giảm tới 34,2%, Lạng Sơn có ngành điện giảm 4,4%.

Danh mục các sản phẩm công nghiệp chủ lực trong bốn tháng qua cũng phản ánh rõ xu hướng thị trường. Những mặt hàng có sản lượng tăng mạnh bao gồm xe máy tăng 33,3%, thủy hải sản chế biến tăng 22,5%, ôtô tăng 22,4% và các loại thép cán, thép thanh tăng từ 15,8% đến 17%. Trái lại, một số sản phẩm ghi nhận sự sụt giảm sản lượng so với cùng kỳ năm trước, như than sạch giảm 5,4%, tivi giảm 4,3%, giày dép da giảm 4,1% và phân Ure giảm 1,1%.

Cùng với đà phục hồi của sản xuất, tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp cũng có những tín hiệu lạc quan. Tính đến ngày 1/4, số lượng lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp công nghiệp tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức tăng trưởng lao động mạnh nhất với 5,1% so với cùng thời điểm năm trước. Xét theo ngành hoạt động, số lao động trong ngành chế biến, chế tạo tăng 3,8%, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 3,9%, trong khi ngành khai khoáng có mức tăng nhẹ 0,4%./.

Ngày 2/4, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số." Kết luận nêu rõ quan điểm: "Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng '2 con số' gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiên định mục tiêu, hành động quyết liệt, hiệu quả; Đánh giá sát tình hình, linh hoạt các giải pháp vượt qua khó khăn của năm 2026, bứt phá trong giai đoạn 2027-2030." Theo đó, mục tiêu trong năm 2006 và những năm tiếp theo là phát triển nhanh, bền vững đất nước; Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; Cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân. Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

