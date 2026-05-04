Tiêu thụ vượt kế hoạch, ngành than chủ động kịch bản cho tháng 5

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết: Trong tháng 4, Tập đoàn tiếp tục điều hành quyết liệt hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì mức tăng trưởng cao ở các lĩnh vực chủ lực như than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ… so với bình quân chung của năm.

Trong bối cảnh kinh tế-chính trị thế giới còn nhiều biến động, đặc biệt do căng thẳng tại Trung Đông ảnh hưởng tới nguồn cung năng lượng toàn cầu, giá dầu và nhiều kim loại công nghiệp duy trì ở mức cao, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam vẫn tận dụng tốt các điều kiện thuận lợi trong nước để ổn định sản xuất.

Thời tiết cơ bản thuận lợi đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ. Nhờ đó, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 4 đều hoàn thành và vượt kế hoạch.

Cụ thể, sản lượng than nguyên khai dự kiến đạt 3,3 triệu tấn, bằng 105,4% kế hoạch tháng; lũy kế 4 tháng đạt khoảng 12,9 triệu tấn. Than sạch sản xuất đạt 3,52 triệu tấn; tiêu thụ than đạt 5,18 triệu tấn. Đáng chú ý, sản lượng than cung cấp cho điện đạt 4,23 triệu tấn, góp phần đảm bảo nguồn nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện.

Lĩnh vực khoáng sản tiếp tục duy trì ổn định với nhiều sản phẩm đạt và vượt kế hoạch. Sản xuất alumin đạt khoảng 112 nghìn tấn; tinh quặng đồng đạt 7,66 nghìn tấn; đồng tấm đạt 2,85 nghìn tấn. Đặc biệt, sản xuất phôi thép ghi nhận mức tăng mạnh, đạt 148,6% kế hoạch tháng.

Hoạt động sản xuất điện được duy trì ổn định theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/1/2026, với sản lượng tháng 4 ước đạt 1.045 triệu kWh. Các lĩnh vực sản xuất vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất cũng ghi nhận kết quả tích cực. Sản xuất thuốc nổ đạt khoảng 5.800 tấn; Amon Nitrat tiêu thụ vượt xa kế hoạch tháng, đạt 157,1%.

Nhờ kết quả sản xuất kinh doanh khả quan, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn trong tháng 4 ước đạt 17.147 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt hơn 60 nghìn tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước trong tháng đạt khoảng 2.262 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam dự báo, bước sang tháng 5 Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tiếp tục đối mặt nhiều thách thức khi xung đột tại Trung Đông giữa Mỹ, Israel và Iran còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng toàn cầu.

Giá nhiên liệu duy trì ở mức cao, cùng với áp lực lạm phát và biến động tỷ giá sẽ tác động trực tiếp tới chi phí sản xuất và hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn.

Trong nước, yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao theo chỉ đạo của Chính phủ tạo áp lực lớn đối với các doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, thời tiết tháng 5 được dự báo có nắng nóng gay gắt kèm theo nguy cơ giông lốc, mưa lớn bất thường, tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động sản xuất, đặc biệt tại các khu vực khai thác mỏ.

Về thị trường, nhu cầu tiêu thụ than dự kiến tiếp tục duy trì ở mức cao phục vụ sản xuất điện trong mùa khô. Giá đồng tấm được dự báo ổn định, trong khi giá alumin xuất khẩu tiếp tục ở mức thấp và giảm so với cùng kỳ.

Trên cơ sở đó, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đặt kế hoạch sản xuất 3,07 triệu tấn than nguyên khai, 3,24 triệu tấn than sạch và tiêu thụ khoảng 5,32 triệu tấn than trong tháng 5; trong đó, than cung cấp cho sản xuất điện dự kiến đạt 4,37 triệu tấn.

Ở lĩnh vực khoáng sản, Tập đoàn dự kiến sản xuất 124,5 nghìn tấn alumin; 9,33 nghìn tấn tinh quặng đồng; 2,75 nghìn tấn đồng tấm và 17,5 nghìn tấn phôi thép. Sản lượng điện sản xuất dự kiến đạt 1.056 triệu kWh.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật điều hành, đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo nguồn than cung ứng tối đa cho các nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô.

Đồng thời, tăng cường công tác phòng chống thiên tai, kiểm tra các khu vực xung yếu như bãi thải, hồ lắng, kho than; đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ tài nguyên và ranh giới mỏ.

Bên cạnh đó, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng chuyển đổi số trong khai thác, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, hướng tới thực hiện mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia theo Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025./.

Ngành than ứng phó với áp lực chi phí, giữ ổn định sản xuất quý 1 Trước biến động địa chính trị và giá năng lượng leo thang, TKV đã siết chặt điều hành, đẩy mạnh sản xuất, nhiều chỉ tiêu quý 1/2026 đã hoàn thành và vượt kế hoạch, duy trì ổn định chuỗi cung ứng.

​