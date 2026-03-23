Tối ưu vận hành, ngành than thích ứng biến động thị trường

Trước những biến động mạnh của thị trường năng lượng thế giới do xung đột tại Trung Đông, các đơn vị ngành than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, tối ưu hóa sản xuất nhằm giảm áp lực chi phí và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Áp lực tiết giảm chi phí

Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Cọc Sáu (Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam), đơn vị đang vận hành gần 200 đầu phương tiện phục vụ khai thác, vận chuyển than và đất đá, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu lên đến hàng chục nghìn lít.

Trước tình hình giá nhiên liệu tăng cao, áp lực tiết giảm chi phí, tiết giảm nhiên liệu đang được cụ thể hóa bằng những con số hằng ngày.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Quản đốc Công trường xúc 1, Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Cọc Sáu, cho biết công ty đã chủ động rà soát, cắt giảm các thiết bị tiêu hao nhiên liệu lớn tại các khu vực không trọng tâm, tập trung máy móc cho các diện sản xuất chính để bảo đảm sản lượng than cấp cho nhiệt điện.

Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ như: tối ưu hóa cung đường vận chuyển, bố trí lại tuyến đường nội bộ hợp lý nhất để rút ngắn quãng đường xe chạy; ứng dụng công nghệ quản lý, giám sát chặt chẽ mức tiêu hao nhiên liệu theo thời gian thực trên từng đầu thiết bị; nâng cao hệ số sử dụng, tăng năng suất hoạt động của máy móc để giảm thời gian nổ máy chờ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người lao động trong tiết kiệm nhiên liệu trong sản xuất.

Công nhân khai thác than ở độ sâu hơn 100m âm của Công ty than Thống Nhất. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Đối với khối hầm lò như Than Mạo Khê, dù lượng nhiên liệu tiêu thụ không lớn bằng khối lộ thiên, đơn vị vẫn đặc biệt chú trọng việc cải tiến kỹ thuật và tối ưu hóa vận hành thiết bị, nhất là điều phối phương tiện vận tải hợp lý nhằm tiết kiệm nhiên liệu trong sản xuất.

Điển hình là việc sắp xếp xe vận chuyển vật tư theo hai chiều từ kho đến khai trường để tránh tình trạng "xe chạy rỗng," gây lãng phí xăng dầu.

Quyết tâm bảo đảm an ninh năng lượng

Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh, năm 2026, tỉnh có nhu cầu tiêu thụ khoảng 1,25 triệu m3 xăng dầu, trong đó ngành than tiêu thụ khoảng 362.000 m3, chiếm gần 29%.

Giá nhiên liệu liên tiếp có điều chỉnh tăng cao, khiến ngành than đặt ra bài toán tìm giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, bởi chi phí này chiếm tới gần 30% tổng chi phí sản xuất tại các đơn vị khai thác than.

Ngoài các biện pháp kỹ thuật, công tác quản lý cấp phát xăng dầu được các đơn vị trong ngành than siết chặt để phòng ngừa thất thoát.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tiết kiệm đến từng người lao động, coi đây là nhiệm vụ sống còn để duy trì ổn định sản xuất trong bối cảnh địa chính trị phức tạp.

Công ty Cổ phần Than Hà Tu đầu tư máy móc hiện đại khai thác than lộ thiên. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Phó Giám đốc Công ty Than Mạo Khê, ông Đoàn Việt Tuấn chia sẻ ngoài đội hình phân xưởng vật tư được phân công quản lý nhiên liệu chặt chẽ, đơn vị còn phân công lực lượng bảo vệ tuần tra thường xuyên 3 ca liên tục để bảo đảm tình hình an ninh xăng dầu trong sản xuất.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh Lê Hồng Giang cho hay Quảng Ninh đã thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng để theo dõi sát sao tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Ngoài ra, chính sách giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% của Chính phủ (áp dụng từ 9/3-30/4) cũng được kỳ vọng sẽ góp phần hạ nhiệt chi phí đầu vào, giúp ngành than vững vàng hơn trước bão giá.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị thành viên đặc biệt chú trọng công tác quản trị chi phí nhiên liệu, tăng cường tiết kiệm, tối ưu hóa các khâu sản xuất, vận tải, tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Việc chủ động triển khai các giải pháp tiết kiệm không chỉ giúp ngành than giảm áp lực tài chính mà còn khẳng định vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho nền kinh tế, đặc biệt là sản xuất điện, trong mọi tình huống biến động của thị trường quốc tế./.

Giá than đá tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm do xung đột Trung Đông Giá than chạm mức 150 USD/tấn diễn ra song song với sự bùng nổ của giá dầu thô khi tiến sát ngưỡng 120 USD/thùng trong bối cảnh các nhà sản xuất vùng Vịnh cắt giảm sản lượng khai thác.