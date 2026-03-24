Châu Âu tìm kiếm nguồn cung nhiên liệu máy bay thay thế

Trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông tiếp tục gây biến động thị trường năng lượng toàn cầu, ngành hàng không châu Âu đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu máy bay, buộc các nhà nhập khẩu phải tìm kiếm nguồn cung thay thế, trong đó có nhà máy lọc dầu Dangote tại Nigeria.

Theo các báo cáo thị trường, khoảng 21% nguồn cung nhiên liệu máy bay được vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đã bị gián đoạn, chủ yếu do ảnh hưởng tại eo biển Hormuz. Điều này có thể khiến lượng nhập khẩu của châu Âu giảm khoảng 300.000 thùng/ngày.

Trong khi đó, các nhà cung cấp truyền thống tại châu Á đang ưu tiên thị trường nội địa do nhu cầu tăng cao, làm suy giảm nguồn hàng dành cho châu Âu. Nguồn cung từ Ấn Độ cũng bị hạn chế do lo ngại liên quan đến các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với dầu thô Nga.

Trước tình hình này, sự chú ý đang chuyển sang Đại Tây Dương, đặc biệt là Mỹ và Tây Phi. Trong đó, nhà máy lọc dầu Dangote - cơ sở lớn nhất châu Phi do tỷ phú Aliko Dangote sáng lập - nổi lên như một nguồn cung tiềm năng.

Theo dữ liệu, nhà máy này đã xuất khẩu khoảng 89.000 thùng nhiên liệu máy bay mỗi ngày trong năm 2025, góp phần đưa Tây Phi trở thành khu vực có dư cung tương đối. Dù ưu tiên thị trường nội địa, Dangote vẫn được đánh giá có khả năng duy trì xuất khẩu, nhất là sau khi hoàn tất các đợt bảo trì.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng nguồn cung từ Mỹ và Tây Phi khó có thể bù đắp hoàn toàn lượng thiếu hụt từ Trung Đông. Bên cạnh đó, những hạn chế về hạ tầng, cấu trúc nhà máy lọc dầu và nhu cầu sản xuất diesel trong khu vực cũng gây khó khăn cho việc gia tăng sản lượng nhiên liệu máy bay tại châu Âu.

Trong bối cảnh đó, việc đa dạng hóa nguồn cung được xem là giải pháp cấp thiết nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho ngành hàng không châu Âu trong thời gian tới./.

Pháp yêu cầu các nhà máy lọc dầu tăng sản lượng Pháp đã yêu cầu các nhà lọc dầu tăng sản lượng trong ngắn hạn, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ tài chính gián tiếp cho những lĩnh vực chịu tác động lớn như vận tải, thủy sản và nông nghiệp.