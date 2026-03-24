Bỉ: Sơ tán toàn bộ ga đường sắt chính ở Brussels do phát hiện gói hàng khả nghi

Ngày 23/3, một trong những ga đường sắt chính ở Brussels đã phải sơ tán toàn bộ vào giờ cao điểm do phát hiện 3 gói hàng khả nghi, cảnh sát đã phối hợp với Bộ Quốc phòng kiểm tra các gói hàng.

Lan Anh
Cảnh sát Bỉ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Bỉ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/3, nhà ga Brussels-Midi, một trong những ga đường sắt chính ở thủ đô Brussels của Bỉ, đã phải sơ tán toàn bộ vào đúng giờ cao điểm do phát hiện 3 gói hàng khả nghi.

Cảnh sát liên bang Bỉ cho biết đã nhận được thông tin về vụ việc vào chiều 23/3 theo giờ địa phương và ngay lập tức triển khai các biện pháp cần thiết tại hiện trường. Cảnh sát liên bang đã phối hợp với Bộ Quốc phòng tiến hành kiểm tra các gói hàng.

Vụ việc gây gián đoạn giao thông đường sắt và ảnh hưởng đáng kể đến một số tuyến đường trong khu vực.

Tối cùng ngày, người phát ngôn viên công ty Đường sắt Quốc gia Bỉ (SNCB), ông Vincent Bayer cho biết các dịch vụ đang dần trở lại bình thường sau khi các gói hàng được xác định là vô hại. Hiện còn sân ga 19 và 20 vẫn chưa thể hoạt động.

Thông báo của SNCB cho biết sẽ có tình trạng chậm chuyến hoặc hủy chuyến, đồng thời khuyến nghị hành khách tham khảo kế hoạch hành trình để cập nhật những thay đổi. Ngoài ra, một số tuyến tàu điện ngầm, xe điện và xe buýt trong khu vực cũng có thể phải thay đổi lộ trình hoặc chậm giờ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#sơ tán #ga đường sắt Brussels #gói hàng khả nghi #Bỉ #Brussels Bỉ
