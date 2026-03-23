Nga khôi phục hoạt động của bệ phóng duy nhất cho chuyến bay chở phi hành gia

Nga đã phóng một tên lửa từ bệ phóng số 31, thuộc sân bay vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan, đánh dấu sự trở lại hoạt động của cơ sở này sau sự cố phóng tàu lên Trạm Vũ trụ quốc tế vào tháng 11/2025.

Hải Linh
Tên lửa đẩy Soyuz-2.1 của Nga, mang theo 38 vệ tinh của 18 quốc gia, rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan ngày 22/3/2021. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Ngày 22/3, Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) đã phóng một tên lửa từ bệ phóng số 31, thuộc sân bay vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan, đánh dấu sự trở lại hoạt động của cơ sở này sau sự cố phóng tàu chở người lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) vào tháng 11/2025.

Video công bố ngày 22/3 cho thấy Roscosmos đã phóng tên lửa đẩy Soyuz-2.1a mang theo tàu chở hàng không người lái Progress MS-33 lên trạm ISS. Theo Roscosmos, các phi hành gia trên trạm ISS đã sẵn sàng điều khiển từ xa để ghép nối tàu Progress MS-33 với trạm. Dự kiến, quá trình ghép nối sẽ diễn ra vào ngày 24/3.

Bệ phóng số 31 là bệ phóng duy nhất của Nga dành cho các chuyến bay chở phi hành gia lên trạm ISS. Tháng 11/2025, một phần của bệ phóng đã sập trong quá trình phóng tàu Soyuz MS-28 đưa các phi hành gia Nga và Mỹ lên trạm vũ trụ. Roscosmos cho biết công tác sửa chữa đã hoàn tất vào đầu tháng 3.

Nga sử dụng sân bay vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan, theo hợp đồng thuê kéo dài ít nhất đến năm 2050./.

