Nga đề xuất hợp tác với Mỹ trong năng lượng, vũ trụ và AI

RIA Novosti đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 8/9 nhấn mạnh nước này mong muốn hợp tác bình đẳng với Mỹ và phía Washington cũng thể hiện sự quan tâm tương tự trong vấn đề này.

Phát biểu trong một sự kiện tại Đại học Quan hệ quốc tế Moskva, ông Lavrov cho biết Nga nhìn thấy triển vọng hợp tác kinh tế với Mỹ, chẳng hạn trong sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng, hoặc trong lĩnh vực vũ trụ.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh đối thoại Nga-Mỹ cần được xây dựng trên cơ sở “thảo luận thẳng thắn, cởi mở về lập trường của nhau và xác định những điểm tương đồng để biến thành hành động thực tiễn.”

Ngoại trưởng Lavrov cũng nêu rõ: “Tôi không nghi ngờ về việc có thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên do tiềm năng sử dụng AI cho mục đích quân sự nên điều này có thể cần tới sự tăng cường lòng tin lẫn nhau trước tiên”./.

