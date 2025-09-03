Nga và Mỹ lên kế hoạch vòng tham vấn ngoại giao mới

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cho biết một vòng tham vấn khác giữa Nga và Mỹ qua kênh Bộ Ngoại giao đang được lên kế hoạch vì hai bên "vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết."

Theo đại diện Điện Kremlin, Moskva và Washington hiện tiến hành đối thoại chủ yếu về Ukraine. Theo ông Ushakov, hiện còn quá sớm để nói về sự phát triển trong mối quan hệ Nga-Mỹ.

Tháng 4 vừa qua, Nga và Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán thứ hai về việc khôi phục hoạt động đầy đủ của các phái bộ ngoại giao.

Sau cuộc họp, các bên đã trao đổi công hàm xác nhận các nghĩa vụ chung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ ngân hàng và tài chính không bị gián đoạn cho các phái bộ ngoại giao Nga và Mỹ, cũng như các khoản đóng góp ngân sách của Nga cho Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác.

Tuy nhiên đến tháng 6, Mỹ đã hủy tham vấn với Nga về việc bình thường hóa hoạt động của đại sứ quán. Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nhấn mạnh Moskva không muốn khoảng thời gian tạm dừng giữa các vòng đàm phán kéo dài, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc tham vấn tiếp theo sẽ diễn ra trước khi mùa Hè kết thúc.

Cùng ngày, theo hãng tin Ria Novosti, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nhắc lại điều kiện tiên quyết của Moskva để đạt được một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột tại Ukraine. Theo đó, cần loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ dẫn đến xung đột, cũng như những mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Bên cạnh đó, Moskva hy vọng Nga và Ukraine sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán, đồng thời cho biết các trưởng đoàn đàm phán hai nước vẫn duy trì liên lạc trực tiếp.

Trong khi đó, cũng trong ngày 2/9, trả lời phỏng vấn đài phát thanh phát thanh Scott Jennings, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "rất thất vọng" trước việc người đồng cấp Nga Vladimir Putin không đạt được thỏa thuận hòa bình về Ukraine sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump không nói rõ Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả gì, dù mới đây ông đã đặt thời hạn chót trong 2 tuần để đạt được một thỏa thuận hòa bình, dự kiến vào cuối tuần này./.

