Thế giới

Châu Âu

Nga-Ukraine tính đối thoại, Mỹ cân nhắc thượng đỉnh ba bên

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga tuyên bố Kiev sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán cấp lãnh đạo với Nga “ở bất kỳ địa điểm và với hình thức nào.”

Trần Quyên
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. (Nguồn: Getty)
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. (Nguồn: Getty)

Ngày 26/8, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga tuyên bố Kiev sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán cấp lãnh đạo với Nga “ở bất kỳ địa điểm và với hình thức nào.”

Thông điệp này được đưa ra trên mạng xã hội X sau cuộc điện đàm của ông với các nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong đó tái khẳng định cam kết tìm kiếm hòa bình.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng khẳng định Moskva sẵn sàng đàm phán về Ukraine, miễn là tiến trình mang tính thực chất và không lôi kéo Mỹ trực tiếp vào chiến sự.

Ông Lavrov cho biết Tổng thống Vladimir Putin có thể gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh được chuẩn bị, song nhấn mạnh rằng đến nay “chưa có sự sẵn sàng” về nội dung.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin Nhà Trắng cho biết Washington đang cân nhắc Hungary hoặc Thụy Sĩ là các địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp giữa hai Tổng thống Nga và Ukraine, cũng như một hội nghị thượng đỉnh ba bên với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga #xung đột Nga-Ukraine Mỹ Nga Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Mỹ tại Paris Charles Kushner. (Nguồn: AP)

Căng thẳng ngoại giao mới giữa Pháp và Mỹ

Bộ Ngoại giao và châu Âu của Pháp ra thông cáo cho biết sẽ triệu Đại sứ Mỹ tại Paris Charles Kushner trong ngày 25/8 để phản đối bức thư mà ông đã gửi cho Tổng thống Emmanuel Macron.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước hội đàm tại Moskva, ngày 8/5. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin lên kế hoạch thăm Trung Quốc

Lần gần nhất lãnh đạo Nga thăm Trung Quốc là hồi tháng 5/2024 và tại đây, ông Putin đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau đó, một gói văn kiện đã được ký kết.