Cuba khôi phục hầu hết lưới điện sau sự cố mất điện toàn quốc

Theo Liên đoàn Điện lực Cuba, hệ thống điện đã được kết nối lại trên hầu hết cả nước cùng ngày, từ Pinar del Rio (miền Tây) đến Santiago de Cuba (miền Đông). Chỉ còn 2 tỉnh chưa được kết nối.

Bích Liên
Các đường dây điện phía trên một con đường ở Miramar, La Habana (Cuba). (Ảnh: Ngọc Duy/TTXVN)
Các đường dây điện phía trên một con đường ở Miramar, La Habana (Cuba). (Ảnh: Ngọc Duy/TTXVN)

Ngày 22/3, Cuba đã bắt đầu khôi phục điện dần dần trở lại sau khi xảy ra mất điện toàn quốc lần thứ hai trong vòng một tuần.

Công ty điện lực thủ đô cho biết khoảng 2/3 thủ đô La Havana đã có điện trở lại vào chiều 22/3, một ngày sau khi Bộ Năng lượng báo cáo "mất kết nối hoàn toàn" hệ thống điện quốc gia tại đất nước gần 10 triệu dân này.

Theo Liên đoàn Điện lực Cuba, hệ thống điện đã được kết nối lại trên hầu hết cả nước cùng ngày, từ Pinar del Rio (miền Tây) đến Santiago de Cuba (miền Đông). Chỉ còn 2 tỉnh chưa được kết nối.

Sự cố mất điện xảy ra khi Cuba phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ. Trả lời phỏng vấn của chương trình “Meet the Press” trên đài NBC, Thứ trưởng Ngoại giao Carlos Fernandez de Cossio cho biết Cuba sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Mỹ, song khẳng định không thảo luận chủ đề thay đổi trong hệ thống chính trị./.

Cảnh mất điện tại La Habana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.

(TTXVN/Vietnam+)
Cảnh mất điện tại La Habana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.

