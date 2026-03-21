Mỹ điều thêm 2.500 lính thủy đánh bộ cùng nhiều tàu đổ bộ tới Trung Đông

Xung đột tại Trung Đông đang bước vào giai đoạn nguy hiểm mới khi các bên liên quan đồng loạt gia tăng hoạt động quân sự, mở rộng phạm vi tấn công và đẩy thế giới đến gần hơn với nguy cơ một cuộc khủng hoảng khu vực quy mô lớn.

Ngày 21/3, Iran xác nhận cơ sở hạt nhân trọng yếu tại Natanz đã bị không kích. Cơ sở này, nằm cách thủ đô Tehran khoảng 220 km về phía Đông Nam, là trung tâm làm giàu uranium lớn nhất của Iran và từng nhiều lần trở thành mục tiêu trong các cuộc đối đầu trước đó.

Cùng thời điểm, Israel và Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trực tiếp lẫn nhau. Israel cho biết đã không kích nhiều mục tiêu tại Tehran, Karaj và Isfahan, đồng thời mở rộng chiến dịch sang Beirut nhằm vào lực lượng Hezbollah, đồng minh của Iran tại Liban.

Ở chiều ngược lại, Iran tiếp tục phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel, buộc hàng triệu người phải xuống hầm trú ẩn khi còi báo động vang lên trên diện rộng. Ngoài ra, Tehran còn bị cáo buộc đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ-Anh tại Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, dù chưa có thông tin về thiệt hại.

Trong bối cảnh đó, Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực. Tổng thống Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc “giảm dần” hoạt động quân sự, song thực tế lại điều thêm khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ cùng nhiều tàu đổ bộ tới Trung Đông. Số binh sỹ Mỹ tại khu vực hiện đã vượt 50.000 người.

Ở mặt trận ngoại giao, Iran tuyên bố không chấp nhận một lệnh ngừng bắn tạm thời mà yêu cầu chấm dứt hoàn toàn chiến sự. Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định Tehran chỉ chấp nhận một giải pháp “toàn diện và lâu dài.”

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi các quốc gia Hồi giáo tăng cường đoàn kết, cho rằng sự chia rẽ trong khu vực chỉ mang lại lợi ích cho Israel./.

