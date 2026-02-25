Mỹ điều 12 máy bay F-22 Raptor tới căn cứ không quân của Israel

Mười hai máy bay tiêm kích F-22 Raptor của Mỹ đã hạ cánh xuống một căn cứ của Không quân Israel vào đêm 24/2, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và những bất định xoay quanh hồ sơ Iran ngày càng gia tăng.

F-22 được đánh giá rộng rãi là máy bay tiêm kích ưu việt nhất thế giới hiện nay nhờ tốc độ vượt trội và khả năng tàng hình gần như không đối thủ.

Dòng máy bay này được bảo mật nghiêm ngặt đến mức Bộ Quốc phòng Mỹ cấm cấp phép hoặc bán cho bất kỳ quốc gia nào, nhằm bảo đảm Washington duy trì ưu thế quân sự vượt trội.

Không chỉ làm nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, F-22 còn có khả năng tấn công mục tiêu mặt đất và tác chiến điện tử. Hệ thống vũ khí của máy bay do Lockheed Martin phát triển.

Phi đội F-22 là sự bổ sung mới nhất cho lực lượng quân sự Mỹ được tăng cường tại khu vực trong những tuần gần đây, trong đó có việc điều động tàu sân bay lớn nhất thế giới, USS Gerald R. Ford, tới vùng biển ngoài khơi Israel.

Ngoài ra, các nguồn theo dõi tình báo nguồn mở và dữ liệu bay công khai cho thấy hiện có hơn 300 máy bay quân sự Mỹ đang được triển khai trên khắp Trung Đông.

Việc bố trí chiến lược lực lượng, máy bay và tàu chiến Mỹ trước vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo giữa Mỹ và Iran, dự kiến diễn ra vào ngày 26/2 tại Geneva, cho thấy Washington và Jerusalem đang chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra./.

