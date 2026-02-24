Thế giới

Trung Đông

Iran sẽ đáp trả quyết liệt nếu Mỹ tấn công quân sự

Giới chuyên gia cho rằng, Iran có năng lực quân sự đủ để đáp trả trên diện rộng nếu bị Mỹ tấn công, và điều này có thể gây gián đoạn kinh tế toàn cầu và làm bùng phát một cuộc xung đột kéo dài.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Truyền thông quốc tế ngày 24/2 nhận định Iran có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho các lợi ích của Mỹ và đồng minh tại Trung Đông nếu Washington triển khai chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào Tehran, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang.

Kênh NBC dẫn lời các cựu quan chức Mỹ, nhà ngoại giao nước ngoài và chuyên gia phân tích khẳng định Iran vẫn duy trì năng lực quân sự đáng kể, đủ khả năng đáp trả trên diện rộng nếu bị tấn công. Các dự báo hành động trả đũa của Tehran có thể gây gián đoạn kinh tế toàn cầu và làm bùng phát một cuộc xung đột kéo dài trong khu vực.

Trong khi đó, tờ New York Times dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran nếu tiến trình đàm phán hoặc phương án tấn công hạn chế ban đầu không đạt được kết quả mong muốn. Trước đó, ngày 20/2, khi được hỏi về khả năng thực hiện những cuộc tấn công hạn chế, ông Trump cho biết đang nghiên cứu phương án này.

Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei tuyên bố Tehran sẽ coi ngay cả một “cuộc tấn công hạn chế” của Mỹ là hành động xâm lược và sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng.

Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi - quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải - xác nhận vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 26/2.

Theo các nguồn tin, để tránh nguy cơ bị tấn công, Iran có thể phải đưa ra những nhượng bộ đáng kể liên quan đến chương trình hạt nhân trong khuôn khổ đàm phán.

Giới quan sát nhận định các diễn biến hiện nay chứng tỏ nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa Mỹ và Iran vẫn hiện hữu, trong khi các kênh đối thoại ngoại giao đang được duy trì nhằm ngăn chặn khả năng leo thang thành xung đột quy mô lớn./.

(Vietnam+)
#Iran #Mỹ #tấn công quân sự #căng thẳng Mỹ-Iran Iran
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người dân sơ tán tránh xung đột. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đại sứ quán Mỹ sơ tán nhân sự khỏi Liban

Kênh truyền hình LBC của Liban đưa tin Đại sứ quán Mỹ tại Beirut đã sơ tán hàng chục nhân viên thông qua sân bay quốc tế của thành phố như một biện pháp phòng ngừa trước các diễn biến khu vực.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại Qamishli, tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân đội Mỹ tiếp tục rút quân khỏi Syria

Washington đã lên kế hoạch rút toàn bộ khoảng 1.000 binh sỹ khỏi Syria. Những binh sỹ này được triển khai đến Syria lần đầu vào năm 2014 để chống lại tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad al-Busaidi (phải) và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (giữa), cùng ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại cuộc gặp ở Muscat, Oman, ngày 6/2/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Oman xác nhận Mỹ và Iran sẽ tiếp tục đàm phán

Ngoại trưởng Oman xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã được ấn định tại Geneva vào ngày 26/2, với một động lực tích cực nhằm nỗ lực hơn nữa hướng tới việc hoàn tất thỏa thuận.

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.