Iran sẽ đáp trả quyết liệt nếu Mỹ tấn công quân sự

Truyền thông quốc tế ngày 24/2 nhận định Iran có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho các lợi ích của Mỹ và đồng minh tại Trung Đông nếu Washington triển khai chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào Tehran, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang.



Kênh NBC dẫn lời các cựu quan chức Mỹ, nhà ngoại giao nước ngoài và chuyên gia phân tích khẳng định Iran vẫn duy trì năng lực quân sự đáng kể, đủ khả năng đáp trả trên diện rộng nếu bị tấn công. Các dự báo hành động trả đũa của Tehran có thể gây gián đoạn kinh tế toàn cầu và làm bùng phát một cuộc xung đột kéo dài trong khu vực.



Trong khi đó, tờ New York Times dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran nếu tiến trình đàm phán hoặc phương án tấn công hạn chế ban đầu không đạt được kết quả mong muốn. Trước đó, ngày 20/2, khi được hỏi về khả năng thực hiện những cuộc tấn công hạn chế, ông Trump cho biết đang nghiên cứu phương án này.



Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei tuyên bố Tehran sẽ coi ngay cả một “cuộc tấn công hạn chế” của Mỹ là hành động xâm lược và sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng.



Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi - quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải - xác nhận vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 26/2.

Theo các nguồn tin, để tránh nguy cơ bị tấn công, Iran có thể phải đưa ra những nhượng bộ đáng kể liên quan đến chương trình hạt nhân trong khuôn khổ đàm phán.



Giới quan sát nhận định các diễn biến hiện nay chứng tỏ nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa Mỹ và Iran vẫn hiện hữu, trong khi các kênh đối thoại ngoại giao đang được duy trì nhằm ngăn chặn khả năng leo thang thành xung đột quy mô lớn./.

Iran tuyên bố đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ tấn công quân sự Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei, Iran kiên định theo đuổi con đường ngoại giao nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận từ bỏ các quyền hợp pháp của mình.