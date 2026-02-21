Nước Ảrập đầu tiên cam kết điều quân tham gia ISF tại Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, Maroc đã trở thành quốc gia Ảrập đầu tiên cam kết đóng góp binh sỹ cho Lực lượng Ổn định Quốc tế tại Dải Gaza (ISF).

Phát biểu tại sự kiện ở Viện Hòa bình Mỹ Donald J. Trump, Ngoại trưởng Maroc Nasser Bourita cho biết Rabat sẵn sàng triển khai các nhân viên cảnh sát và hỗ trợ đào tạo lực lượng cảnh sát tới Gaza, đồng thời cử các sỹ quan quân đội cấp cao tham gia Bộ Chỉ huy của Lực lượng Ổn định Quốc tế.

Ngoài ra, Maroc cũng sẽ thiết lập một bệnh viện quân sự dã chiến tại Gaza và triển khai chương trình chống cực đoan hóa nhằm ngăn chặn tư tưởng thù hận và thúc đẩy tinh thần khoan dung, chung sống hòa bình.

Với tuyên bố trên, Maroc cùng với Indonesia, Kazakhstan, Kosovo và Albania trở thành các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tiên chính thức cam kết đóng góp binh sỹ cho lực lượng mới thành lập.

Tư lệnh Lực lượng Ổn định Quốc tế, Thiếu tướng Lục quân Mỹ Jasper Jeffers, cũng đã xác nhận các cam kết trên, đồng thời khẳng định Ai Cập và Jordan cũng sẽ tham gia đào tạo lực lượng cảnh sát cho Lực lượng Ổn định Quốc tế.

Các nước đóng góp lực lượng nhấn mạnh binh sỹ của họ chỉ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình như đảm bảo an ninh biên giới và hỗ trợ nhân đạo, chứ không tham gia các hoạt động thực thi pháp luật hay đối đầu với phong trào Hồi giáo Hamas hoặc các nhóm vũ trang khác. Lực lượng Ổn định Quốc tế đặt mục tiêu sẽ có 20.000 binh sỹ, cùng với một lực lượng cảnh sát mới.

Trong khi đó, người phát ngôn của Hamas, ông Hazem Qassem, ngày 20/2 khẳng định phong trào Hồi giáo này sẵn sàng đón nhận các lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại Dải Gaza nhưng phản đối mọi hành động can thiệp “công việc nội bộ” của vùng lãnh thổ Palestine này.

Người phát ngôn nhấn mạnh lập trường của Hamas là các lực lượng quốc tế chỉ thực hiện nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn, đảm bảo thực thi thỏa thuận này và đóng vai trò là vùng đệm giữa quân đội và người dân ở Dải Gaza chứ không can thiệp vào công việc nội bộ của vùng lãnh thổ này.

Cùng ngày, báo The National đưa tin Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed tuyên bố quốc gia vùng Vịnh này cam hết hỗ trợ 1,2 tỷ USD cho Dải Gaza giữa lúc cộng đồng quốc tế đang nỗ lực vạch ra tầm nhìn cho tương lai của dải đất hẹp ven Địa Trung Hải.

Trước đó, tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình về Gaza diễn ra ở Washington ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết UAE, Kazakhstan, Azerbaijan, Pakistan, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia (Arập Xêút), Uzbekistan và Kuwait đã nhất trí cam kết đóng góp hơn 7 tỷ USD cho gói cứu trợ Gaza, trong khi Mỹ đóng góp 10 tỷ USD.

Ngoài khoản cam kết 1,2 tỷ USD của UAE và 1 tỷ USD của Saudi Arabia, 2 quốc gia vùng Vịnh khác là Qatar và Kuwait mỗi nước cam kết đóng góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Hội đồng Hòa bình là trụ cột trong kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Trump dành cho Dải Gaza, chịu trách nhiệm giám sát tái thiết vùng lãnh thổ này và hỗ trợ Ủy ban kỹ trị về quản lý Gaza.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng thống Trump, Hội đồng Hòa bình về Gaza chịu trách nhiệm giám sát giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel, bao gồm giải giáp và tái thiết Gaza từ đống đổ nát./.

