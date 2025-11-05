Multimedia
Mỹ lên kế hoạch kiểm soát Dải Gaza nhờ Lực lượng Ổn định Quốc tế

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lưu hành một dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm đề xuất thành lập Lực lượng ổn định quốc tế tạm thời tại khu vực này.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ chốt phương án kiểm soát Gaza nhờ Lực lượng Ổn định Quốc tế.

Khoảng một triệu người Gaza nhận hàng cứu trợ sau lệnh ngừng bắn.

Mỹ cam kết hỗ trợ Hàn Quốc phát triển tàu ngầm hạt nhân.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

