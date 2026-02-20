Iran thông báo kế hoạch chuẩn bị dự thảo thỏa thuận hạt nhân khả thi với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo có kế hoạch đưa ra dự thảo thỏa thuận hạt nhân với Mỹ trong 2-3 ngày tới.

Trả lời phỏng vấn mạng lưới truyền hình MSNBC, ông Araghchi nêu rõ: “Bước tiếp theo của tôi là đưa ra một dự thảo thỏa thuận khả thi với những đối tác của tôi ở Mỹ.”

Theo ông, bản dự thảo này sẽ sẵn sàng trong 2-3 ngày tới và sau khi được các nhà lãnh đạo Iran phê duyệt, dự thảo này sẽ được chuyển đến cho đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff.

Trước đó 1 ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt thời hạn cho Iran từ 10-15 ngày phải đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân, nếu không "những điều thực sự tồi tệ sẽ xảy ra.”

Cũng trong ngày 20/2, Ngoại trưởng Iran đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với các đối tác Ai Cập và Nga về những diễn biến mới nhất liên quan đến các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp giữa Tehran và Washington.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty, ông Araghchi nhấn mạnh những nỗ lực chuẩn bị dự thảo. Về phần mình, ông Abdelatty hoan nghênh tiến trình ngoại giao đang diễn ra giữa Iran và Mỹ, đồng thời kêu gọi tiếp tục các cuộc tham vấn để đạt được một khuôn khổ "chấp nhận được" cho các bên liên quan.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, hai bên đã thảo luận "tình hình hiện nay của chương trình hạt nhân Iran, trong đó có việc xem xét kết quả các cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa Mỹ và Iran được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ)."

Ông Lavrov tái khẳng định sự ủng hộ của Nga đối với tiến trình đàm phán nhằm "tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao công bằng dựa trên sự tôn trọng các quyền hợp pháp của Iran, phù hợp với các nguyên tắc của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân"./.

