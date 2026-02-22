Lãnh tụ tối cao Iran chuẩn bị kịch bản kế nhiệm giữa nguy cơ bị tấn công

Báo Jerusalem Post đưa tin Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei được cho là đã triển khai các bước chuẩn bị cho khả năng bản thân bị ám sát hoặc loại bỏ trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Israel và Mỹ.

Theo thông tin từ tờ New York Times, ông Khamenei đã bổ nhiệm đồng minh thân cận Ali Larijani làm lãnh đạo trên thực tế của đất nước trong cao điểm làn sóng biểu tình chống chính phủ hồi tháng 1.

Động thái này được cho là phản ánh sức ép quân sự ngày càng gia tăng nhằm vào Tehran, cũng như khả năng ông Khamenei có thể trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công tương lai của Israel hoặc Mỹ.

Trước đó trong tuần, một số thông tin đã đề cập đến kịch bản tiềm tàng về một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran.

Hai quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ quân đội Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào ban lãnh đạo cấp cao của Iran trong trường hợp tiến hành chiến dịch quân sự nhằm thay đổi chế độ tại Tehran, song không nêu cụ thể cá nhân nào có thể bị nhắm đến.

Ông Larijani, chính trị gia kỳ cựu và cựu chỉ huy thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), từ lâu được xem là thành viên thân cận trong hệ thống quyền lực của lãnh tụ Khamenei.

Hiện ông giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran và trên thực tế đã đảm nhiệm vai trò điều hành chính sách, làm lu mờ vai trò của Tổng thống Masoud Pezeshkian.

Trước đó, Báo The Hill đưa tin, trong thông cáo trên mạng xã hội X hôm 17/2, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã ám chỉ khả năng lực lượng quân sự của Tehran có thể thực hiện hành động quân sự nhằm vào những chiến hạm được Mỹ triển khai tại các vùng biển xung quanh quốc gia này.

Ông Ali Khamenei viết: “Người Mỹ liên tục nói rằng họ đã điều tàu chiến hướng về Iran. Tất nhiên, chiến hạm là một khí tài quân sự nguy hiểm. Tuy nhiên, điều nguy hiểm hơn tàu chiến đó là thứ vũ khí có thể đánh chìm chúng xuống đáy biển.”

Tuyên bố trên được Lãnh tụ Ali Khamenei đưa ra chỉ vài giờ sau khi giới chức hai nước Mỹ và Iran có các cuộc tiếp xúc ở Geneva xoay quanh chương trình hạt nhân của Tehran./

Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố đánh bại “âm mưu đảo chính” Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố làn sóng bất ổn tại nước này là một "âm mưu đảo chính" nhưng đã bị ngăn chặn thành công, trong bối cảnh căng thẳng trong nước và quốc tế gia tăng.