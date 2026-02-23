Đại sứ quán Mỹ sơ tán nhân sự khỏi Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, kênh truyền hình LBC của Liban ngày 23/2 đưa tin Đại sứ quán Mỹ tại Beirut đã sơ tán hàng chục nhân viên thông qua sân bay quốc tế của thành phố như một biện pháp phòng ngừa trước các diễn biến khu vực.



Cùng thời điểm, tàu sân bay USS Gerald R. Ford - hiện được coi là chiến hạm lớn nhất thế giới - đã cập cảng tại đảo Crete (Hy Lạp). Hình ảnh và video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy con tàu di chuyển vào vịnh Souda, khu vực có căn cứ Hỗ trợ Hải quân Mỹ.

Theo nhận định của giới quan sát, đây có thể là điểm dừng kỹ thuật nhằm bảo đảm hậu cần và tiếp tế trước khi tiếp tục hành trình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã ra lệnh điều động nhóm tác chiến tàu sân bay này tới Trung Đông hồi đầu tháng, trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran leo thang căng thẳng.



Theo Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel (INSS), hiện có hơn 200 máy bay chiến đấu Mỹ được triển khai tại Trung Đông, và con số này vượt quá 300 nếu tính cả các máy bay đồn trú tại châu Âu.

Lực lượng này được cho là bao gồm 36 tiêm kích F-15, ít nhất 48 tiêm kích tàng hình F-35, 12 chiếc F-22 đóng tại Anh và 36 tiêm kích F-16. Ngoài các máy bay chiến đấu, lực lượng Mỹ tại khu vực còn có hơn 100 máy bay tiếp dầu, chỉ huy - kiểm soát, trinh sát và vận tải.



Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đang hoạt động trong khu vực rộng lớn hơn, gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln - đã đến từ vài tuần trước - và tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang có mặt tại đảo Crete của Hy Lạp. Sự hiện diện của Mỹ còn gồm 12 tàu khu trục, cùng các tàu bổ sung có thể đang trên đường tới khu vực.



Vòng đàm phán thứ 3 giữa Mỹ - Iran dự kiến diễn ra vào ngày 26/2 tới tại Geneva (Thụy Sĩ) và được xem là cơ hội cuối cùng để tránh một cuộc tấn công của Mỹ. Các quan chức Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào cũng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh khu vực.



Một “đề xuất vào phút chót” được cho là đang được thảo luận, theo đó Iran có thể tiếp tục làm giàu urani ở mức độ rất hạn chế, chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu y tế, trong khuôn khổ một thỏa thuận hạt nhân mới./.

