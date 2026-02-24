Israel cảnh báo khả năng chiếm đóng Gaza nếu Hamas không giải giáp

Thế giới

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich tuyên bố, trong những ngày tới, Hamas sẽ nhận được tối hậu thư yêu cầu giải giáp vũ khí và phi quân sự hóa hoàn toàn Gaza.

Các tay súng Lữ đoàn Al-Qassam, một cánh quân của Phong trào Hồi giáo Hamas. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Các tay súng Lữ đoàn Al-Qassam, một cánh quân của Phong trào Hồi giáo Hamas. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 23/2, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho biết, nước này có thể sớm được đưa ra thời hạn hạ vũ khí cho nhóm Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Kan, ông Bezalel Smotrich tuyên bố, trong những ngày tới, Hamas sẽ nhận được tối hậu thư yêu cầu giải giáp vũ khí và phi quân sự hóa hoàn toàn Gaza.

Nếu họ không tuân thủ, “quân đội Israel sẽ có tính hợp pháp quốc tế và sự hậu thuẫn của Mỹ để tự mình thực hiện điều đó. Quân đội Israel đang lên kế hoạch chuẩn bị cho việc này."

Theo giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ bảo trợ ở Gaza, quân đội Israel đã rút lui về các vị trí phía sau ranh giới Đường Vàng, nhưng vẫn kiểm soát hơn một nửa lãnh thổ Gaza.

Giai đoạn thứ hai chính thức bắt đầu vào tháng 1 quy định việc rút quân dần dần của quân đội Israel khỏi Gaza và giải giáp Hamas - điều mà nhóm vũ trang này kịch liệt phản đối./.

